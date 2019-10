Angelo Sanzio ed Enrico Bel Mondo fidanzati/ “Tu sei l’infinito…”, il bacio conferma

Angelo Sanzio ritrova l’amore tra le braccia di Enrico, il nuovo fidanzato. Postando uno scatto su Instagram mentre si scambiano un romantico bacio, scrive: “Tu che sei l’infinito tra i miei desideri…”. Tanti i commenti positivi, così come i like per lo scatto. Postando questa immagine, il Ken Umano Made in Italy, ufficializza la sua relazione, ricevendo molti consensi anche da parte degli amici Vip: da Cristian Imparato a Matteo Gentili, Francesca Giuliano, Elenoire Ferruzzi e Manila Gorio. “Siete veramente belli da vedere complimenti per questo”, scrive Marty tra i commenti. E ancora: “L’amore sia con voi”, “Ti auguro tanta felicità”, “Ti auguro tutto il bene del mondo Angelo speriamo che sia l’Amore eterno”, “Ricordavo quando dicevi che non ti saresti mai innamorato…mai dire mai”, “Lui è un ragazzo fortunato ad avere trovato un tesoro come te. Spero che se ne renda conto e che non ti lasci mai scappare via! Spero che ti dia tutto l’amore e la felicità del mondo, te li meriti!”.

Angelo Sanzio ed Enrico Bel Mondo stanno insieme: il bacio ufficializza la storia d’amore

La storia tra Angelo Sanzio ed Enrico Bel Mondo ha avuto inizio a febbraio. “Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. A distanza di un po’ di tempo però scorrendo la rubrica di Messenger ho notato questa ‘fotina’ che ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male, perché non ci ho parlato?’ […] Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria, avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia. Anzi non gli ha dato proprio alcun peso”, ha raccontato tra le pagine di Leggo il Ken Umano. Poi ha aggiunto: “Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale […] Chi mi conosce lo sa, sia da Barbara d’Urso che al Grande Fratello ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme”.

