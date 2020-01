Angelo Sanzio “Luigi Favoloso ha organizzato tutto”/ “La scomparsa studiata da..”

Angelo Sanzio oggi era tra gli ospiti di Mattino5, almeno nell’ultima parte, per parlare ancora di Luigi Mario Favoloso e della sua scomparsa o presunta tale. In collegamento da Roma, l’ex gieffino e compagno di avventura dell’ex di Nina Moric, ha ammesso di avere delle rivelazioni che potrebbero aprire un altro scenario riguardo la scomparsa di Luigi Favoloso anche se ci tiene a precisare che si tratta solo di voci che gli hanno riferito e che non è certo che si tratti della verità anche se lo spera. Angelo Sanzio rivela: “Mi hanno riferito che Luigi avrebbe architettato tutto per tornare sulla cresta dell’onda e poter collaborare con diversi brand, sai come funzionano queste cose”. Le sue rivelazioni si fermano qui visto che si tratta solo di voci che lui ha riportato sperando che si tratti della verità e che l’amico possa presto tornare a casa, ma le sue parole non si fermano qui.

ANGELO SANZIO FA UN APPELLO A LUIGI MARIO FAVOLOSO

Angelo Sanzio dice poi a Federica Panicucci che, qualsiasi sia la motivazione, tutto questo “evidenzia un problema e un disagio psicologico e quindi che Luigi Mario Favoloso ha bisogno di aiuto e noi siamo qui per darglielo come abbiamo sempre fatto”. Angelo commosso prega l’amico di farsi sentire o di tornare a casa perché loro sono sempre pronti ad aiutarlo ed è arrivato il momento di tranquillizzare anche la famiglia e la madre che tanto in apprensione è per lei. Dal canto suo la donna si è detta stanca degli sciacalli e di chi accusa il figlio che, in un modo o nell’altro, sembra davvero sparito nel nulla. Ecco di seguito il video del momento a Mattino5:





