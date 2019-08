Angelo Sanzio/ “Sono di nuovo single, ho il cuore a pezzi” e su Barbara d’Urso…

Angelo Sanzio ha vissuto un momento molto complicato. Come svelato in un’intervista di qualche settimana fa, il Ken italiano si è dovuto sottoporre ad alcuni interventi necessari per la sua salute, dopo problemi causati dalla chirurgia plastica. Oggi sta risanando i suoi problemi eppure ammette di non essersi pentito dei molteplici interventi fatti in passato. Anzi, alle pagine di In Famiglia spiega che: “In tutto quello che ho fatto nella mia vita c’è sempre stata tanta riflessione. – così continua – Non mi sono fatto prendere dall’istinto, non ho mai agito di pancia, questi li classifico tra gli inciampi di percorso che possono capitare nella vita”. Per essersi accorto in tempo del problema al volto, Angelo ringrazia Barbara d’Urso. È stato proprio nel suo studio, con uno dei dottori ospiti, che è stato scoperto il suo problema. Angelo, infatti, tiene a ringraziare pubblicamente la d’Urso e lo fa attraverso le pagine del settimanale.

Angelo Sanzio: “Soffro per amore, spero che…”

“Barbara d’Urso? Le sarò grato eternamente per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me e di questo la ringrazierò sempre pubblicamente.” ammette Angelo Sanzio. Il Ken Italiano aggiunge: “Nonostante non sapesse nulla di me e non mi conoscesse mi ha capito subito, ha avuto un grande cuore di mamma nei miei confronti, mi ha accolto con amore e ha dato uno slancio verticale alla mia vita, non me lo sarei mai immaginato, è stata una rivelazione, secondo me è la donna più straordinaria del momento”. Se la salute va migliorando, le questioni di cuore no. Angelo infatti ammette di soffrire per amore: “Al momento sono single ma ho il cuore a pezzi. – confessa l’ex gieffino – Avevo sempre dichiarato che per me l’amore non occupava un ruolo fondamentale ma mi sbagliavo perché ho incontrato una persona che mi fa battere forte il cuore, siamo in un momento di riflessione ma spero ardentemente che questa storia possa continuare”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA