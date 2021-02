Animali Fantastici e dove trovarli 3/ Il film al cinema nel 2022 Covid permettendo

Animali Fantastici e dove trovarli 3 si farà, anzi è già stato fatto e dovremo aspettare la fine del 2021 per vederlo in sala, Covid-19 permettendo. Si è parlato molto del prodotto della Warner Bros Pictures che dovrebbe di fatto concludere la saga prequel di Harry Potter con Eddie Redmayne. Inizialmente infatti sarebbe dovuto uscire a novembre 2021, ma tutto è stato slittato per vari motivi. Tra questi non c’è solo la pandemia globale che ci ha colpito, ma anche la volontà della Warner di non farlo accavallare con l’atro gioiello in distribuzione cioè il remake di Dune di David Lynch girato da Denis Villeneuve.

Animali Fantastici e dove trovarli 3, tutto quello che c’è da sapere

Andiamo a leggere tutto quello che c’è da sapere su Animali Fantastici e dove trovarli 3. Il film con Eddie Redmayne rappresenta il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, ambientata 70 anni prima quanto accaduto nel primo film del maghetto con gli occhiali tondi. Attenzione però perché potrebbe non essere l’ultimo visto che già si sta pensando all’uscita del quarto e del quinto capitolo che dovrebbero uscire rispettivamente nel 2023 e 2024. Nonostante il successo sia stato molto ridimensionato rispetto a quello di Harry Potter gli autori stanno facendo le cose in grande.



