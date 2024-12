Anita Caprioli, chi è la compagna di Daniele Pecci: la carriera come attrice

Anita Caprioli è la compagna di Daniele Pecci, attore di teatro, cinema e televisione che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1. Nel corso della sua vita privata l’attore ha avuto due importanti relazioni dalle quali sono nati due splendidi figli: è stato inizialmente fidanzato con Barbara Bonanni e dal loro amore è nato nel 2008 un figlio di nome Francesco, dopo la rottura ha invece intrecciato una relazione con la sua attuale compagna, che l’ha reso padre della figlia Viola nel 2016.

Originaria di Vercelli e classe 1973, Anita Caprioli, compagna di Daniele Pecci, non è un nome così sconosciuto: anche lei è infatti un’affermata attrice. Dopo aver studiato recitazione e affinato la tecnica tra Milano, Roma e un’esperienza a Londra, muove i suoi primi passi a teatro tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Il grande successo arriva però al cinema: il debutto è del 1997 nel film Tutti giù per terra di Davide Ferrario, seguono i successi di Denti di Gabriele Salvatores (2000) e Ma che colpa abbiamo noi (2003) per la regia di Carlo Verdone.

Anita Caprioli tra cinema e vita privata: il primo incontro con Daniele Pecci

Anita Caprioli al cinema ha recitato anche in Non pensarci (2007) di Gianni Zanasi, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia, mentre nel 2008 è nel cast di Si può fare di Giulio Manfredonia; successivamente nel 2011 recita in Immaturi e nel 2012 nel sequel Immaturi – Il viaggio, mentre l’interpretazione nel film Corpo celeste di Alice Rohrwacher (2011) le vale la vittoria del Ciak d’oro nel 2012 come migliore attrice non protagonista.

Sul fronte privato, invece, Anita Caprioli e Daniele Pecci stanno insieme ormai da diversi anni. In una vecchia intervista a Storie Italiane, l’attore aveva così descritto il loro primo incontro: “Con Anita ci siamo conosciuti ad una cena, tra me e lei c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Mi ha conquistato la sua dolcezza. Siamo simili: come me ama il silenzio ed è molto gelosa della sua vita privata”.