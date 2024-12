Daniele Pecci, chi è e carriera: le prime esperienze a teatro

Daniele Pecci è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo; l’attore è attualmente a teatro con il suo spettacolo intitolato Divagazioni e delizie. Nato a Roma e classe 1970, ha inseguito la sua passione per la recitazione sin da giovanissimo iniziando a recitare nel 1990 in teatro e proseguendo in questa direzione sino ai primi anni 2000; in quegli anni, infatti, si avvicina al mondo della televisione dove ottenne il suo più grande successo.

In un’intervista a Il caffè di Raiuno del 2021, l’attore aveva così descritto il suo avvicinamento al piccolo schermo ancor prima del cinema: “C’è stato un momento in cui avendo capito di non essere cresciuto sotto l’ala di un grande maestro e di non essere il pupillo di nessuno ho preso atto che sarebbe stato difficile ottenere i ruoli che volevo. Giuseppe Patroni Griffi mi suggerì di fare la televisione prima del cinema. C’era bisogno di un nome che potesse poi avvicinare la gente al teatro. Negli anni ho capito che a fare la differenza è la forza di volontà”.

Daniele Pecci, dal boom televisivo nelle fiction al cinema

Daniele Pecci nella prima metà degli anni 2000 diventò un vero e proprio idolo televisivo: la popolarità raggiunse picchi elevati soprattutto nelle fiction Il bello delle donne e Orgoglio, ma sono di quegli anni anche le fiction San Pietro e Giovanni Paolo II. Più di recente, invece, l’attore ha recitato nel 2021 nel cast della di Cuori su Rai 1, oltre ad aver preso parte alla terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco.

Più ridotte sono invece le esperienze di Daniele Pecci al cinema: dopo aver ottenuto il grande boom in televisione, l’attore si è gradualmente avvicinato ai set cinematografici. Tra i film principali cui ha preso parte figurano Fortapàsc di Marco Risi del 2009 e Mine Vaganti di Ferzan Özpetek del 2010.