Anita Olivieri dopo il GF: “Edoardo? Lo incontrerò, voglio parlargli”/ “So che sta soffrendo e mi fa male”

Anita Olivieri pronta ad incontrare il suo ex Edoardo Sanson dopo il Grande Fratello 2024

Anita Olivieri è stata la prima eliminata della diretta del Grande Fratello 2024 del 18 marzo, e il suo arrivo in studio è stato accolto da un Alfonso Signorini pronto a porle un po’ di domande. Dopo un’analisi su ciò che potrebbe averla penalizzata nel suo percorso nella Casa di Cinecittà, scartandola dall’imminente finale, Signorini ha ricordato l’ormai ex fidanzato di Anita Edoardo Sanson.

Il conduttore ha spiegato all’ex concorrente del Grande Fratello 2024 che Edoardo è rimasto molto deluso dal fatto che lei abbia chiuso con lui di punto in bianco, senza neppure una parola. “Lui ha detto ‘Avrei preferito che lei prima si chiarisse con me, per rispetto, e poi facesse quello che voleva.'”

Anita Olivieri: “Voglio vedere Edoardo, devo spiegargli”

Di fronte a queste parole, Anita Olivieri ha ammesso che l’incontro con Edoardo ci sarà e anche presto, in quanto sente la necessità di avere un chiarimento con lui faccia a faccia. “Lo farò assolutamente. Io non avevo previsto quello che è successo. Io voglio vederlo, voglio spiegargli, so che sta soffrendo e questo mi fa male”, ha detto l’ex concorrente. Di certo Signorini non si lascerà sfuggire nelle prossime puntate gli aggiornamenti su questo atteso incontro tra Anita e il suo ex fidanzato.











