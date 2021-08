Anitta/ Dall’esordio nel coro della chiesa al successo: il ‘boom’ con Fred De Palma

Qual’è il vero nome di Anitta?

Anitta ha vinto tanti premi durante la sua carriera canora, ha più di un miliardo di views su YouTube e cinquantuno milioni di followers su Instagram. La sua carriera ha avuto inizio all’età di otto anni e oggi è una delle cantanti più famose dell’America Latina. Il suo vero nome è Larissa de Macedo Machado ed è considerata da sempre una sex symbol, oltre che una delle personalità maggiormente rilevanti sui social. Lei è brasiliana, nata a Rio de Janeiro nel 1993. Il suo primo approccio al mondo della musica arriva quando, all’età di 8 anni, si esibisce nel coro della chiesa della città spinta dai suoi nonni. All’età di diciassette anni vince il premio come rivelazione della musica e decide di chiamarsi Anitta, ispirandosi alla protagonista di una serie tv latino americana.

Il successo a livello nazionale arriva con la canzone Show das poderosas, ma è nel 2013, dopo aver firmato con Warner, che arriva quello internazionale. Nell’anno 2014 arriva il secondo disco, Ritmo perfeito, e la partecipazione dei Latin Grammy Awards, dove ottiene ben sei nomination. Dal 2014 al 2018 vince un premio, ovvero l’Mtv Europe Awards con migliore Latina Americana e cinque Best Brazilian Act. Ha fatto diversi featuring con degli artisti molto noti, come Andrea Bocelli, Cardi B, Madonna e Major Lazer.

Chi è Anitta? Il successo dalla musica ai social

Anitta ha collaborato con molti artisti. Ha più di 54 milioni di follower su Instagram e 15 milioni d’iscritti su YouTube. Sono attivi tre album in studio e singoli, ha cantato con Iggy Azalea, Diplo e tanti altri. Ha pubblicato negli ultimi tempi un singolo chiamato Girl from Rio e Me gusta, in collaborazione con Cardi B e Myke Towers; ha raggiunto tantissimi stream. Oltre ovviamente alla sua lingua madre, ovvero il portoghese, l’artista parla bene anche l’inglese, l’Italiano e lo spagnolo, infatti ha cantato canzoni in queste lingue.

Paloma, hit estiva dell’anno scorso, ha raggiunto molto successo e anche Ti raggiungerò. Il 25 giugno di quest’anno è uscita una nuova canzone con Fred De Palma, chiamata Un altro ballo. Fred De Palma è il primo cantante Italiano che porta il genere reggaeton in Italia e l’unico che ha ottenuto la certificazione di quinto Platino in Spagna con Se illuminava e ha raggiunto anche la seconda posizione in classifica delle canzoni più ascoltate in una nazione straniera. Questo nuovo singolo si troverà nel album nuovo Unico, che è stato disponibile per il pubblico dal due luglio su TIMMUSIC. Anche Netflix ha voluto omaggiarla dedicando una serie tv documentario formata da sei episodi, chiamata Vai Anitta, che racconta dietro le quinte e curiosità di questa star.



