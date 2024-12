Il passato sentimentale di Ivana Spagna è stato piuttosto turbolento e movimentato. La cantante è stata fidanzata a lungo con il suo manager assistente Ugo Cerruti, una storia terminata in maniera burrascosa nel 2016 e che ha lasciato spazio ad un misterioso compagno più giovane diciotto anni della showgirl. Anche con quest’ultimo fidanzato le cose non sono andate per il verso giusto. L’ostacolo più grosso, probabilmente, è sempre stato rappresentato dalla differenza di età, come peraltro ammesso dalla stessa Ivana Spagna in diverse interviste.

L’artista, evidentemente, non riusciva a viversi questo amore alla leggera e durante un’ospitata a Storie Italiane ha chiarito e ribadito il motivo della fine di questo rapporto. “C’è una canzone che si chiama ‘Nessuna come te’ e racconta una storia d’amore che ho vissuto con un uomo più giovane di diciotto anni, ma io mi sono dovuta fare da parte, perché non potevo dare i figli a questa persona”, le parole di Ivana Spagna.

Una rottura non semplice, che ha comunque dato ispirazione alla cantante per realizzare e dedicare un brano a questo amore misterioso. “La storia era talmente bella, talmente folle che mi ha portato a scrivere questa canzone. A volte se si ama veramente bisogna sacrificarsi”, ha sottolineato la Spagna. Oggi la cantante sarebbe serenamente single.

Dopo l’ultima relazione, evidentemente, Ivana ha deciso di tirare i remi in barca. Forse un modo come un altro per proteggere il proprio cuore dalle delusioni amorose: “L’amore più puro è quello dei genitori e il mio periodo più bello è stata l’infanzia, dove ho ricevuto amore puro. Un amore che non ho più ritrovato”, ha raccontato in tv la cantante.

