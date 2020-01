Anna Beatrice Federici, moglie di Roberto D’Agostino/ Matrimonio e passione infinita

Anna Beatrice Federici è la moglie del giornalista Roberto D’Agostino che sarà oggi ospite di Mara Venier per una lunga ed interessante intervista. La moglie del fondatore di Dagospia ha sposato Roberto D’Agostino nel 1997, dopo la separazione del compagno da Tina Semprini. Il loro rapporto va a gonfie vele e al contrario del rapporto precedente di D’Agostino, non ci sono eccessi pericolosi per la loro relazioni. Sulla storia con la Semprini, il fondatore di Dagospia aveva detto: “È una storia finita anche per eccessi sessuali. Allora è successo di tutto. Totale sregolatezza, comprese le droghe. C’erano persone che tornavano dall’India con palline di oppio in tasca. I finanzieri nemmeno capivano”. Dal matrimonio del 1997 ai giorni d’oggi, con alti e bassi ha sempre avuto una costante: la passione. Una passione che evidentemente non è mai tramontata, come rivelato dal direttore di Dagospia in una delle sue recenti interviste. La storia d’amore con Anna Beatrice Federici, infatti, va a gonfie vele e non sembra sentire in alcun modo il peso degli anni. Mr Dagospia ha infatti ribadito a più riprese che la complicità tra i due resta altissima e forte come un tempo. Chissà cosa avrebbe da dire al riguardo Anna Beatrice Federici, al fianco di personaggio un po’ controverso da tanti anni. I due, nonostante le differenze caratteriali, sembrano proprio essersi trovati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA