Toni Servillo e l’addio anticipato a Domenica In: cosa è accaduto

Curioso avvenimento andato in scena ieri durante la puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai1 nella consueta casella della domenica pomeriggio che ha visto tra gli intervistati anche Toni Servillo, o almeno, così era previsto, per la promozione del film L’Abbaglio con Ficarra e Picone tra gli altri interpreti. L’attore era però atteso al teatro Argentina per un altro impegno e così non ha potuto rispettare l’impegno, visti i ritardi accumulati: “Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno, con tutti questi ritardi, non poteva rimanere oltre”.

E la padrona di casa Mara Venier, rimasta spiazzata per l’accaduto, ha rivelato a Domenica In davanti ai due comici siciliani: “Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado al Teatro Argentina e lo aspetto all’uscita! Ma era arrabbiato? Speriamo di no”. Qualcosa inevitabilmente sembra essere andato storto.

Toni Servillo e la telefonata in diretta a Domenica In

Il mancato intervento a Domenica In da parte di Toni Servillo ha scatenato qualche polemica, con l’attore che ha lasciato le spiegazioni in mano a Ficarra e Picone che hanno così motivato l’assenza del collega, uno degli ospiti più attesi alla vigilia a Domenica In. E ovviamente anche i telespettatori si sono rammaricati sui social, tra chi è rimasto deluso dal gesto di Servillo e chi invece ha tentato di giustificare gli impegni dell’attore, che chissà non possa tornare nel format di Mara Venier nelle prossime settimane per recuperare l’intervista saltata a sorpresa.

Quando tutte le speranze sembravano però ormai perse, Mara Venier si è collegata telefonicamente con Toni Servillo, che ha salutato i presenti e si è rammaricato per l’accaduto: “Mara, ciao, non fa niente, a me dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro, ci sarà un’altra occasione, a presto”.