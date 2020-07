Anna Camp: “Ho preso il Coronavirus”/ Pesanti conseguenze: “Non sono morta ma…”

“Ho preso il Coronavirus nell’unica volta in cui non ho messo la mascherina”. Ad asserirlo è l’attrice Anna Camp, star della saga Pitch Perfect, in un lungo post pubblicato su Instagram. Foto con mascherina colorata accompagnata da un lungo messaggio in cui spiega quello che è stato il suo calvario. “ho sentito che era mia responsabilità condividere che alla fine ho avuto Covid-19. Da allora sono risultato negativo, ma sono stato molto malata per oltre tre settimane e ho ancora sintomi persistenti.” ha esordito la Camp. Racconta allora di aver sempre indossato guanti e mascherina, tranne “Una volta, quando il mondo stava iniziando ad aprirsi, ho deciso di rinunciare a indossare la mia maschera in pubblico.” E ora crede che proprio in quell’occasione ha contratto il virus.

Anna Camp sul Coronavirus: “Sono fortunata perché non sono morta”

Lo sfogo di Anna Camp, che funge anche da appello a proteggersi sempre e comunque, continua: “La gente dice che è come avere l’influenza, ma io ho avuto l’influenza, e non è assolutamente così.” L’attrice parla del panico di trovarsi di fronte ad un virus che non ha cura e le cui conseguenze sono imprevedibili: “nessuno conosce il danno irreparabile a lungo termine che fa per il tuo sistema immunitario è incredibilmente stressante”. E ancora svela ciò che sono state per lei le conseguenze: “Perdere completamente il senso dell’olfatto e del gusto senza sapere quando o anche se ritorneranno è estremamente disorientante. Sto solo annusando circa il 30 percento di come ero abituato adesso. Altri sintomi persistenti sono (un mese dopo) vertigini, estrema stanchezza, ha colpito i seni nasali, il mal di stomaco, la nausea, il vomito e la febbre. Sono fortunato. Perché non sono morto.” ha concluso la Camp.





