Anna Ceroli, l’incidente in moto sorella Asia Argento/ Quel vuoto incolmabile…

Anna Ceroli è la sorella di Asia Argento, morta all’età di ventidue anni a causa di un incidente motociclistico. Era il 29 settembre del 1994, Anna Ceroli ha perso la vita giovanissima. La sua scomparsa rappresenta un tasto dolente per Asia, nonostante sia passato molto tempo. Evidentemente certe ferite faticano a rimarginarsi, malgrado il trascorrere degli anni. Il passato di Asia è caratterizzato da diversi traumi, il più grande probabilmente è la perdita di Anna, una scomparsa che non ha mai metabolizzato del tutto. Asia Argento e Anna Ceroli sono nate dalla stessa madre, Daria Nicolodi, ma hanno due padri diversi. Il padre di Anna fu lo scultore Mario Ceroli, con sua mamma Daria condivise una storia d’amore prima di innamorarsi del re del cinema horror italiano, Dario Argento.

Anna Ceroli: un legame indissolubile con la sorella Asia Argento

Anna Ceroli nasce nel 1972, mentre Asia nel 1975. Il rapporto tra le due sorelle era molto solido, al punto che Asia Argento l’ha sempre ricordata con con grande commozione e trasporto. “Pregate per tutti gli spiriti dei vostri cari che sono passati a miglior vita, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progressi. Ti amo sorellina”, aveva scritto sua sorella Asia Argento in occasione di quelli che sarebbero stati i suoi quarantatré anni. La morte della sorella continua a rappresentare un tasto dolentissimo per l’Argento, che ha persino proibito a sua figlia Anna Lou l’utilizzo del motorino, proprio in seguito a quanto accaduto quasi ventisette anni prima alla sorella Anna Ceroli. Chissà se oggi, domenica 24 gennaio, Asia Argento parlerà di lei nell’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo.



