Asia Argento, mamma di Anna Lou Castaldi: gli amori e il lavoro

Asia Argento è la mamma di Anna Lou Castaldi, nata dall’amore con Morgan, poi terminato con strascichi importanti. L’attrice, regista nonché cantante, attiva in Italia e non soltanto, ha vinto premi importanti in carriera tra cui due David di Donatello per essere stata la miglior attrice protagonista di “Perdiamoci di vista” e “Compagna di viaggio” e un Nastro d’argento per “Incompresa”, che ha diretto lei stessa. Asia è nata dal rapporto tra Dario Argento, maestro di cinema, a l’attrice fiorentina Daria Nicolodi. Asia ha anche una sorellastra, Fiorella Argento, della Fiore, nata nel 1970 dal matrimonio del papà con Marisa Casale. Ha poi anche una sorella da padre di mamma, Anna Ceroli, deceduta in un incidente stradale nel settembre 1994. Anna era nata dalla storia della mamma con Mario Ceroli, noto scultore.

Dal 2000 al 2006 Asia Argento è stata legata al cantante Morgan, all’epoca con i Bluevertigo. Insieme i due hanno avuto una figlia, appunto Anna Lou, nata nel 2001: la ragazza è stata chiamata così in onore di Anna, la sorella morta di Asia. Dopo la fine della relazione con Morgan, Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta e insieme hanno avuto un figlio, Nicola. I due si sono poi separati nel 2021. Dal 2017 al 2018 ha avuto invece una storia d’amore con uno chef francese, Anthony Bourdain, poi morto suicida nel 2018 in Francia.

Asia Argento, il coming out: “Sono bisessuale”

Asia Argento qualche anno fa ha rivelato di essere attratta anche dalle donne. “Mi definisco bisessuale, se proprio dobbiamo dare a tutto una definizione” ha spiegato l’attrice e cantante. Una rivelazione che non ha affatto stupito chi la conosceva bene. Nel corso della sua vita ha dovuto attraversare anche problemi con la droga e l’alcolismo, dai quali fortunatamente è riuscita ad uscire con enorme sacrificio. “È stato molto impegnativo” ha ammesso.