Anna Cutugno, la sorella di Toto morta a 7 anni/ “Stava mangiando gli gnocchi…”

Pubblicità

Anna Cutugno è la sorella di Toto Cutugno morta quando aveva solo sette anni. Anna era la sorella maggiore del popolare cantante che vide la sorella perdere la vita davanti ai propri occhi. All’epoca, Toto Cutugno aveva solo cinque anni, due in meno della sorella, ma ricorda perfettamente quel tragico giorno che cambiò non solo la sua vita, ma anche quella del resto della famiglia. La morte di Anna fu una fatalità tragica che colpì la famiglia del cantautore che ha raccontato i dettagli della morte della sorella in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. “Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande, sotto i miei occhi, soffocata. Stava mangiando gli gnocchi e uno le andò di traverso. Aveva 7 anni, io 5″, racconto Toto che, seppur piccolo, ricorda perfettamente quella tragedia.

Pubblicità

ANNA CUTUGNO MORTA A SETTE ANNI: DOPO DI LEI ALTRI FRATELLI PER TOTO

La morte di Anna Cutugno resta un dolore enorme per Toto Cutugno che, rispetto agli altri fratelli, aveva conosciuto Anna e l’aveva vista perdere la vita sotto i suoi occhi. Dopo la scomparsa di Anna, arrivarò un fratello e una sorella, ma anche con loro la vita non è stata affatto clemente come ha raccontato Toto nella stessa intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Pochi mesi dopo nacque mio fratello Roberto, a cui voglio un bene dell’anima, che si ammalò di meningite e da allora, come previde il medico, ha avuto una vita agitata. E poi l’altra mia sorella. Rosanna, che è stata la prima bambina a essere operata al cuore in Italia“. L’infanzia di Toto Cutugno, dunque, non è stata affatto facile. Sin da bambino, il cantante ha dovuto fare i conti con i grande dolori imparando a conviverci nonostante la giovane età.



© RIPRODUZIONE RISERVATA