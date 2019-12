Anna dai capelli rossi – in pace con il mondo/ Su Rai 1 il film con Martin Sheen

Anna dai capelli rossi – in pace con il mondo andrà in onda oggi, giovedì 26 dicembre, alle ore 17 su Rai 1. Il film è stato prodotto nel 2017 come prosieguo di Anna dai capelli rossi- Promesse e giuramenti. Il regista è John Kent Harrison che è riuscito a girare una pellicola che ha vinto diversi riconoscimenti tra i quali il Canada Screen Awards. Il nome originale è L.M. Montgomery’s Anne of Green Gables: Fire & Dew, l’attrice protagonista è Ella Ballentine ed il co-protagonista Martin Sheen. Si tratta di un film drammatico ambientato in Canada, le musiche originali sono state mantenute anche nella versione italiana del film e prodotte dagli stessi autori di quelle messe in scene nella prima pellicola della serie.

Anna dai capelli rossi – in pace con il mondo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Anna dai capelli rossi – in pace con il mondo. A 14 anni Anna Shirley frequenta la suola media situata nell’isola del Principe Edoardo in una piccola cittadina chiamata Avonlea. Grazie agli ottimi voti Anna ed altri alunni meritevoli della scuola hanno la possibilità di frequentare dei corsi intensivi utili per superare il test d’ingresso alla Queen’s Accademy, la scuola superiore che permette a chi vi studia di poter diventare un insegnate. Apertasi questa nuova possibilità Anna intuisce subito qual’è la sua vocazione, vuole diventare come la sua maestra Stacy perciò deve assolutamente riuscire ad essere tra quegli alunni che frequenteranno i corsi. Il tempo passa ed Anna ha ormai 15 anni, studia disperatamente giorno e notte per prepararsi al meglio al test d’ingresso e veder il suo nome nella lista degli ammessi, sopratutto perché uno dei suoi desideri più grandi è quello di rendere Matthew fiero di sè e dunque non deludere le sue aspettative. L’anno dopo si hanno finalmente i risultati e Anna è riuscita a superare il tanto temuto test, tra tutti gli altri alunni ammessi risulterà la più preparata, vincendo il rivale di sempre, Gilbert Blythe, potrà quindi frequentare la Queen’s Accademy.

Anna e Gilbert hanno così la possibilità di lasciare la tranquilla Avonlea per andare a Caharlotte town, la città dove seguiranno i corsi della scuola superiore. Una volta arrivati lì Anna e Gilbert devono fare una scelta importante, seguire i canonici due anni oppure studiare e ottenere il diploma in un anno soltanto. Inizierà così un periodo stressante e impegnativo durante il quale Anna scoprirà che il suo vero sogno è quello di andare all’università e così metterà tutto il suo impegno per ottenere la borsa di studio universitaria che spetta solo al miglior studente di letteratura inglese. Il regime di studi che Anna si impone di seguire è estremamente duro e difficile e la rivalità con Gilbert la aiuterà ad affrontare i momenti di sconforto. Arrivano gli esami finali e Anna dopo l’intenso periodo di studi li supera brillantemente riuscendo ad ottenere la tanto desiderata borsa di studio. Le cose però non vanno per il meglio e Matthew e Marilla vivranno un periodo estremamente difficile a causa dei problemi economici della banca dove hanno riposto tutti i loro risparmi. Matthew muore improvvisamente per un attacco di cuore improvviso e Anna prenderà la difficile decisione di rinunciare all’università per restare accanto a Marilla in un momento così difficile.



