ANNA DAN, MOGLIE GIANNI MORANDI/ Incontro “fatale” per lui, ma lei lo evitava

Anna Dan: da moglie a “fotografa” di Gianni Morandi

Più che una moglie: un’amica, una consigliera e una fotografa personale. Anna Dan è questo (e molto altro) nella vita di Gianni Morandi, il cantante, attore e conduttore televisivo che ha sposato ormai 25 anni fa. Insieme hanno avuto un figlio, Pietro, che ha seguito le orme del padre e a 22 anni è già una stellina del rap. Anna e Gianni si conobbero a Monghidoro (Bologna) in occasione di una partita di calcio di beneficenza a cui lui aveva preso parte. Lei, invece, era sugli spalti ad assistere, insieme – tra gli altri – ad alcuni amici in comune. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”, ha raccontato in seguito Gianni in una dedica social. “Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! (…) Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Il matrimonio di Anna Dan e Gianni Morandi

Anna Dan e Gianni Morandi hanno appena celebrato le loro nozze d’argento. I due si sono sposati in gran segreto nell’inverno del 1994, dopo un lungo corteggiamento da parte di lui che lo ha portato, in una romantica cerimonia sotto la neve, a farsi finalmente dire di sì. La scintilla non scoccò certo al primo incontro: inizialmente, infatti, Anna gli diede un numero di telefono sbagliato. Anche se non è stato facile, Gianni non ha mai mollato, e a fine anni 90 è riuscito a coronare il suo sogno d’amore. Poco tempo dopo, è nato anche Pietro, il primo e unico figlio della coppia che dal padre ha ereditato talento e simpatia. Recente il suo debutto nel mondo della musica rap con lo pseudonimo di Tredici Pietro.

Anna Dan ha abbandonato la carriera di consulente informatica per…

Dopo 25 anni insieme, Anna Dan e Gianni Morandi sono ancora molto uniti. Basta scorrere la pagina Facebook del cantante, per percepire l’intesa e l’affiatamento tra moglie e marito. Solitamente, lei gli fa le foto e lui le pubblica con una frase o un aneddoto sulla loro vita insieme. Di fatto, Anna Dan ha abbandonato la carriera di consulente informatica per dedicarsi al cento per cento a quella che è sempre stata la sua più grande passione: la fotografia. È lei l’artefice di gran parte degli scatti postati sui suoi profili social, che testimoniano la capacità e la voglia di entrambi di divertirsi con poco. Anna e Gianni non danno per scontata la loro vita di coppia, e praticamente ogni giorno si inventano un nuovo modo per stupirsi e stupire il loro pubblico. Un rapporto, il loro, quasi “lavorativo”, oltre che semplicemente sentimentale, che li porta ad atteggiarsi come una specie di Sandra e Raimondo due punto zero.



