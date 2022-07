Anna Falchi conferma “Finita con Andrea Ruggieri”/ “Ora c’è Walter Rodinò”

Anna Falchi: dopo 11 anni è finita con Andrea Ruggieri

Anna Falchi, 50 anni lo scorso aprile, ha confermato la fine della sua lunga relazione con Andrea Ruggieri. Dopo undici anni d’amore, il parlamentare e la conduttrice si sono detti addio. Già lo scorso maggio Dagospia aveva parlato della fine della relazione tra i due: “Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi, la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”. Adesso è la stessa conduttrice a confermare sulle pagine di Gente. I problemi con Ruggeri sono affiorati durante la convivenza, cominciata un anno fa: “È difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità”. E ha aggiunto: “Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”.

Nuovo amore per Anna Falchi: Walter Rodinò

Ora al fianco di Anna Falchi, archiviata la storia con Andrea Ruggieri, c’è Walter Rodinò, esperto di comunicazione classe 1972: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune”, ha rivelato la conduttrice in un’intervista al settimanale Gente. Nessuna convivenza all’orizzonte: “D’ora in avanti l’unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa”. La figlia è nata della relazione che la conduttrice ha avuto con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Anna Falchi non ha intenzione di affrettare i tempi della conoscenza, anche nel rispetto di sua figlia: “Voglio accompagnarla in un momento nel quale le mie scelte personali hanno coinvolto anche lei”.

