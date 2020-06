Anna Falchi e Beppe Convertini, gaffe in diretta/ Dimenticano Simona Izzo, lei sbotta

Piccola gaffe per Anna Falchi e Beppe Convertini all’esordio con C’è tempo per… il nuovo programma estivo di Rai1. I due conduttori, come fa sapere La Nostra Tv, hanno infatti dimenticato l’ultimo ospite, Simona Izzo. La nuova trasmissione è oggi andata in onda, in via eccezionale, fino al telegiornale delle 13.30, per dare spazio alla Santa Messa del Papa da Roma per la festa di San Pietro. Proprio dopo aver lanciato il Tg1, verso la fine della trasmissione, i due conduttori si sono accarti di aver commesso un errore. Anna Falchi e Beppe Convertini hanno infatti compreso di aver dimenticato l’ultimo collegamento, così si sono corretti: “Ah no! Abbiamo ancora l’ultima ospite al volo!”. L’ospite in questione era Simona Izzo che, in collegamento, si è fatta poi sentire con i due conduttori.

Anna Falchi e Beppe Convertini ‘dimenticano’ Simona Izzo: “Aspetto da un’ora!”

“È da un’ora che vi aspetto”, ha tuonato Simona Izzo in diretta a ‘C’è tempo per…’ È stato Beppe Convertini a prendere poi parola: “Sappiamo che hai avuto un infortunio. Non sapevamo se ci fossi stata…” Simona Izzo ha così chiarito le sue condizioni: “Sono seduta, sto bene, ma mi muovo con la stampella. Sono caduta come un pesce”. Purtroppo Anna Falchi e Convertini non hanno avuto abbastanza tempo per dedicarsi all’ospite e hanno dunque dovuto chiudere in breve il collegamento, essendo la trasmissione giunta poi a conclusione. “Simona, purtroppo non abbiamo più tempo” le hanno infatti detto subito dopo Anna Falchi e Beppe Convertini, chiarendo però che: “Rifaremo il collegamento domani e parleremo sia di te che di Ricky Tognazzi.”



