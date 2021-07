Anna Falchi “Matrimonio con Andrea Ruggieri? No”/ “Siamo una coppia aperta e libera”

Anna Falchi parla di maternità e amore nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Presenta allora sua figlia Alyssa, avuta all’età di 38 anni. Nei suoi confronti dichiara di essere una mamma “molto presente. – e spiega – Ho avuto la fortuna di crescere Alyssa con mia madre, in un ambiente familiare di sole donne. Siamo un matriarcato forte e resistente. Io la lascio libera. Sono un’amica e una consigliera, amo che mi racconti della sua vita… Poi, certo, è una testarda capocciona. Io del Toro, lei dello Scorpione, ci scontriamo spesso. Ma se penso a quello che ho fatto passare a mia madre, è davvero nulla in confronto”. Nonostante oggi sia a conoscenza della carriera della madre, Alyssa non sembra avere aspirazioni televisive al momento e, anzi, neppure guarda la Tv generalista, confessa la Falchi.

ANDREA RUGGIERI, COMPAGNO ANNA FALCHI/ "Convivenza da una settimana, per ora va bene"

Anna Falchi felice con Andrea Ruggieri ma il matrimonio no…

Anna Falchi è oggi felice al fianco di Andrea Ruggieri, onorevole di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. I due hanno da poco iniziato a convivere, anche se il progetto risaliva a prima del Covid. “Sono molto contenta, mi sono lasciata andare. – ha ammesso la conduttrice – Ma mia figlia doveva crescere e poi sono stati anni in cui entrambi dovevamo realizzarci professionalmente. Insomma, non c’era fretta e lui ha saputo aspettare i miei tempi.” ha spiegato. Per poi aggiungere: “Noi andiamo molto d’accordo, ci rispettiamo, ci sosteniamo. Poi siamo una coppia aperta e libera, nel senso che se lui vuol farsi un weekend con gli amici non c’è problema e così io.” E sul possibile matrimonio: “Se penso di risposarmi? Non c’è bisogno. E poi il matrimonio non mi ha portato bene”. Sono infine buoni i rapporti col suo ex e padre di Alyssa: “Ottimi, anche tra lui e il mio compagno. Non siamo una vera e propria famiglia allargata, ma è tutto molto rilassato e sereno.”

