Anna Falchi, niente nozze con Andrea Ruggieri/ “Vincolo pesante, non serve per forza”

Nonostante continui a gonfie vele la storia d’amore col fidanzato Andrea Ruggieri, Anna Falchi continua a tentennare sulla convivenza. I due stanno insieme da 9 anni eppure solo adesso inizia seriamente a pensare al grande passo. La conduttrice di C’è tempo per… ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Novella2000, annunciando che: “Andrò a convivere solo dopo le nozze”. D’altronde per la Falchi le nozze non sono importanti: “Non c’è bisogno per forza del matrimonio, che anzi può risultare un vincolo pesante. – ha in effetti dichiarato nel corso dell’intervista – Oggi preferisco la spontaneità di un rapporto cresciuto nel tempo, se le cose ingranano, dopo tanti anni che uno sta insieme, non serve cambiare gli equilibri. Le nozze potrebbero addirittura rovinare”.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri: “Ecco il segreto del nostro amore”

Anna Falchi e Andrea Ruggieri, giornalista, autore televisivo ma anche deputato di Forza Italia, hanno un segreto: la spontaneità. La conduttrice infatti lo sottolinea proprio nel corso dell’intervista: “Il nostro bello è che siamo arrivati a festeggiare nove anni e abbiamo ancora il brio delle coppie giovani, non abbiamo bruciato le tappe. Ci siamo goduti il fidanzamento, ora dobbiamo raccogliere i frutti di questo amore, sempre in crescita”. Un amore, quello tra Anna e Andrea, nato proprio sul lavoro: “Ci siamo conosciuti attraverso la radio: lavoravo a Rtl a Onorevole Dj con Pierluigi Diaco che quell’anno, era il 2010, fece Unomattina estate e in radio fu sostituito da Federico Vespa, figlio di Bruno. Una sera venne il cugino di Federico, appunto Andrea Ruggieri.- ha raccontato la Falchi, per poi concludere – Ci siamo conosciuti così. Ognuno aveva la sua vita, io ero incinta. Poi ci siamo rivisti a cena da amici comuni, col tempo è nata un’amicizia, poi altro…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA