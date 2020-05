Anna, fidanzata Leo Gassmann/ Ecco dove si trova durante la quarantena

Pubblicità

A quanto pare anche Anna, la fidanzata di Leo Gassmann si trova nella casa di campagna del cantante con la sua famiglia. Da quando è iniziata la quarantena, la famiglia di Alessandro Gassman ha deciso di non rimanere in città e Leo ha preferito non rinunciare a vivere la quotidianità con la sua Anna. Lo ha rivelato lo stesso attore a Il Corriere della Sera, specificando che in casa in questo momento si trovano in quattro: oltre al padre, il figlio e la fidanzata di quest’ultimo è presente anche la moglie di Alessandro, Sabrina Knaflitz. Questo non vuol dire però che la ragazza abbia scelto di venire meno alla regola ferrea di mantenersi distante dalle telecamere. Per questo motivo non si sa quasi nulla sul suo conto, nonostante la popolarità di Leo sia aumentata in seguito alla sua vittoria a Sanremo Giovani 2020. “Mi sono sentito crollare appena uscito dal talent“, ha detto invece il giovane artista riguardo al suo percorso, “un produttore mi disse un sacco di cattiverie: che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri. Parole che feriscono. Non risponderò mai all’odio con l’odio, mi rimbocco le maniche, faccio al meglio quello che so fare, e riparto”.

Anna, fidanzata Leo Gassmann: amore lontano dai riflettori

Inutile cercare sui social le foto di Anna, la fidanzata di Leo Gassmann. Anche se i due sono stati paparazzati durante il Festival di Sanremo, hanno scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori. Questo però non ha impedito alle fan del cantante di avviare subito una caccia serrata per scoprire tutto su Anna, anche se molte si sono dovute arrendere strada facendo. Non stupisce: Leo ha rivelato di essere fidanzato solo durante la sua partecipazione a X Factor, quando ha sottolineato di voler dedicare il suo brano Pianeti “Ad una ragazza speciale che mi aspetta fuori“. L’interesse su Anna da parte dei telespettatori non poteva che aumentare dopo un’affermazione del genere. Abbiamo dovuto attendere però lo scorso febbraio prima di vedere il 22enne e figlio di Alessandro Gassman in giro per strada con la ragazza del mistero. I due infatti sono stati avvistati dal settimanale Chi mentre festeggiavano la vittoria di Leo a Sanremo Giovani, ottenuta grazie al brano Vai bene così. Oggi, Leo Gassmann sarà uno degli artisti che vedremo al Concertone dell’1 maggio 2020 che Rai 3 trasmetterà nella sua prima serata. L’artista deciderà anche di questo caso di fare una dedica particolare alla sua fidanzata?



