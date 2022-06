Anna Frank, 75 anni fa pubblicato il diario/ “Finestra su Shoah, speranza per futuro”

Google rende omaggio ad Anna Frank con il doodle di oggi e lo fa riportando estratti reali del diario con cui ha raccontato la clandestinità vissuta per due anni per sfuggire ai nazisti. Una scelta per nulla casuale quella del colosso di Mountain View, visto che oggi ricorre il 75° anniversario della pubblicazione del diario di Anna Frank, ritenuto uno dei libri più importanti della storia moderna. Simbolo per eccellenza della Shoah, ha “condiviso una finestra critica sulla sua esperienza e sul nostro passato collettivo, ma anche una speranza incrollabile per il nostro futuro”, per dirla con le parole che Google dedica alla ragazza non sopravvissuta purtroppo agli orrori dell’Olocausto.

Il suo racconto di quegli anni è diventato una della opere di saggistica più lette mai pubblicate. Il diario di Anna Frank, tradotto in oltre 80 lingue, è un punto fermo nelle scuole di oggi ed è usato come uno strumento per educare le generazioni sull’Olocausto e sui pericoli della discriminazione e della tirannia. Il diario di Anna Frank, scritto quando la ragazzina aveva tra i 13 e 15 anni, è un resoconto personale dell’Olocausto e degli eventi della guerra tra i più toccanti e letti finora.

IL DIARIO DI ANNA FRANK E LA SUA EREDITÀ

Il padre di Anna Frank decise di pubblicare il diario della figlia subito dopo la guerra per mettere tutti in guardia dall’antisemitismo e dall’emarginazione etnica, oltre che per aprire un dialogo tra paesi e generazioni. Il suo obiettivo era che la figlia desse voce a tutte le vittime del nazismo. Il suo diario, dunque, apre le porte al passato, ma sensibilizza anche sul presente. Come ricordato da Yves Kugelmann e Barbara Eldridge, rappresentanti della Fondazione Anna Frank di Basilea, ricordano infatti che “ancora milioni di bambini che fuggono dalla guerra, dall’emarginazione etnica e dal razzismo”.

Quindi, condividendo le loro riflessioni sul doodle e sull’eredità di Anna Frank, hanno spiegato è che il loro augurio per quanto riguarda il doodle di oggi di Google è che “serva a ricordare il loro destino e contribuisca a dar loro voce, nello spirito della visione caritatevole di Otto Frank che si riflette nella creazione dell’Anne Frank Fonds Basel e dei suoi partner odierni, l’Unicef e l’Unesco”.

LA STORIA DI ANNA FRANK

Anna Frank nacque il 12 giugno 1929 a Francoforte, in Germania, ma la sua famiglia si trasferì ad Amsterdam, in Olanda, per sfuggire alle discriminazioni crescenti e le violenze subite dal partito nazista. Quando scoppiò la Seconda guerra mondiale, Anna Frank aveva 10 anni. Poco dopo la Germania nazista invase i Paesi Bassi, portando così la guerra alle porte della sua famiglia. I nazisti presero di mira gli ebrei, imprigionati, giustiziati o trasferito nei campi di concentramento, dove il loro destino era comunque tragicamente orribile. Milioni di ebrei scapparono e si nascosero, tra questi la famiglia di Anna Frank, che si nascose in un alloggio segreti nell’edificio dell’ufficio del padre per evitare la cattura.

Tra le poche cose che possedeva c’era un modesto regalo ricevuto poche settimane prima in occasione del suo 13esimo compleanno: un quaderno a quadretti con cui ha per sempre cambiato il mondo raccontando la sua clandestinità. Il 4 agosto 1944 però la famiglia fu scoperta dai nazisti, arrestata e alla fine deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Alcuni mesi dopo Anna Frank fu trasportata con la sorella Margot in quello di Bergen-Belsen, in Germania. Entrambe morirono per le condizioni disumane in cui erano costrette a vivere. Anna Frank aveva solo 15 anni.











