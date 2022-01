Anna Frank, Diario ora in persiano/ Giornata della Memoria “lotta al negazionismo”

In occasione della Giornata della Memoria, i riflettori tornano ad accendersi sul nome di Anna Frank, il cui celebre diario adesso sarà a disposizione anche degli iraniani, tradotto per la prima volta in persiano. E’ quanto reso noto a a Haaretz il regista di origine iraniana naturalizzato canadese Maziar Bahari, che come svelato dall’Ansa ha realizzato la traduzione insieme al Museo memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti (Ushmm). L’obiettivo centrale, come spiegato in vista della Giornata della Memoria, è ovviamente quello di combattere il negazionismo della Shoah da parte delle autorità di Teheran.

Il nome di Anna Frank, inevitabilmente rievoca la brutalità del nazismo e dell’olocausto. La storia della 13enne ha commosso tutto il mondo e continua ancora oggi a farlo grazie alle pagine del suo Diario in cui la giovane raccontò i 2 anni e 30 giorni trascorsi in un rifugio insieme a 8 persone in totale, all’interno della casa segreta ricavata sul retro di un edificio di Amsterdam, con il timore costante di essere trovati, deportati e infine uccisi.

Anna Frank, la sua storia in un diario: chi li tradì?

Anna Frank ha sperato fino all’ultimo di potersi salvare, almeno fino alla mattina del 14 agosto 1944, quando una macchina della polizia tedesca si fermò davanti al covo e mise per sempre fine alle speranze. Gli otto occupanti furono condotti nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e al momento della liberazione solo il capofamiglia Otto Frank era ancora vivo. Una volta fatto ritorno a casa entrò in possesso del diario della figlia e decise che tutto il mondo avrebbe dovuto conoscere l’orrore narrato dalla penna di una ragazzina.

Dal film sono stati tratti film, romanzi e saggi ma ad oggi, come spiega Il Messaggero, nessuno ancora sapeva chi fu la spia che li condannò a morte certa. Si legge in merito sul quotidiano: “Oggi sappiamo la verità: fu il notaio ebreo Arnold van der Bergh a tradirli. Un enigma durato 78 anni e narrato dalla biografa canadese Rosemary Sullivan, l’autrice del libro inchiesta “Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto”.



