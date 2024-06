Anna Kalinskaya, chi è la fidanzata di Jannik Sinner/ Anastasia Potapova svela: “Ecco perché stanno insieme”

Anna Kalinskaya, chi è la fidanzata di Jannik Sinner, il n.1 del mondo del tennis?

Giornata ricca di notizia per il mondo dello sport e di grandissimi risultati per quello del tennis in particolare: l’Italia che per la prima volta nella sua storia ha un numero 1 al mondo nel tennis: Jannik Sinner. Nel dettaglio il ritiro di Novak Djokovic a causa dell’infortunio al ginocchio fa si che qualsiasi sarà il risultato al Roland Garros il prossimo 10 giugno la vittoria è già matematicamente del giovane alto-atesino. Ed adesso che nello sport è il numero uno al mondo non resta che spulciare sulla sua vita privata e sapere chi è la fidanzata di Jannik Sinner Anna Kalinskaya?

I due sono usciti allo scoperto pochi giorni fa quando il campione ha annunciato sui social: “Sto con Anna è vero però teniamo tutto molto riservato, conoscente la mia riservatezza… di più non dico.” Chi è la fidanzata di Jannik Sinner Anna Kalinskaya? Classe 1998, come riporta SkySport, è nata a Mosca ed ha 26 anni, è anche lei uno tennista di successo ed attualmente è la numero 25 al mondo del suo best ranking. I due sono stati spesso paparazzati insieme prima di uscire allo scoperto ufficialmente.

Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya, Anastasia Potapova svela un retroscena: “Ecco perché stanno insieme”

Nel frattempo il Corriere dello Sport proprio in queste ore ha svelato un retroscena sulla coppia dei due tennisti rivelato da un’altra stello del tennis, su Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya. Negli ultimi anni, infatti, sono nate moltissime coppie sul campo di tennis e il perché lo ha rivelato Anastasia Potapova: “Perché oggi ci sono così tante coppie di tennisti? In quale altro posto le ragazze possono incontrare un ragazzo? Ad esempio, io non ho tempo per andare da qualche parte o fare una passeggiata. Le ragazze non hanno l’opportunità di incontrare qualcuno che non è nel tour. Devi andare da qualche parte per farlo, e hai tornei e allenamenti. Non è rimasta altra scelta. Inoltre, uomini e ragazze si vedono più spesso. Che ti piaccia o no, inizierai a comunicare. E questo è fantastico”.











