Anna Kalinskaya, fidanzata Jannik Sinner in finale al Berlin Ladies Open/ “Provo a essere brava quanto lui”

Anna Kalinskaya, la fidanzata Jannik Sinner, è in finale al Berlin Ladies Open proprio mentre il tennista italiano si sta giocando l’ultimo atto dell’Halle Open. Insieme nella vita, ma anche nel lavoro e, curiosamente, in questo florido periodo per entrambi, che li ha portati parallelamente a dare il meglio di sé sul campo. È proprio su questo che l’atleta russa ha scherzato dopo l’ultima gara: “Sto provando a essere brava quanto lui”.

Diretta/ Sinner Hurkacz (risultato 0-0) streaming video tv: via alla finale! (Atp Halle 2024, 23 giugno)

La coppia è molto affiatata e si sostiene a vicenda. La numero 24 al mondo, come riportato dal Corriere della Sera, subito dopo avere battuto in semifinale la bielorussa Victoria Azarenka, ha scritto un messaggio al fidanzato, che aveva poco prima vinto contro il cinese Zhang Zhizhen e le ha fatto a sua volta i complimenti. Un clima dunque sereno in cui nessuno sente la lontananza, anche perché manca ormai poco per ritrovarsi, magari con due trofei in più, uno a testa.

Diretta/ Sinner Zhang (risultato finale 2-0): Jannik ha vinto ancora! (Atp Halle 2024, oggi 22 giugno)

Jannik Sinner fa il tifo per la fidanzata Anna Kalinskaya: le finali in contemporanea

In vista degli importanti appuntamenti, Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya si sono dati a vicenda qualche consiglio per affrontare le rispettive finali all’Halle Open e al Berlin Ladies Open, che si giocano entrambe nello stesso giorno. La speranza che avevano i due tennisti alla vigilia, quando ancora non erano stati annunciati gli orari, era di potere guardare l’altro in televisione per fare il tifo. “In genere cerco di assistere sempre alle sue partite”, ha spiegato la russa.

Questa volta tuttavia non sarà così, dato che le due gare, entrambe in Germania, sono state fissate per il primo pomeriggio di oggi: la fidanzata Anna Kalinskaya è scesa in campo qualche ora prima di Jannik Sinner ma ciò non sarà sufficiente per essere davanti allo schermo in tempo. Non resta dunque che sperare che possano festeggiare insieme più tardi.

DIRETTA/ Sinner Struff (risultato finale 2-1): vittoria col brivido per Jannik! (Atp Halle 2024, 21 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA