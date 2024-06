Diretta Sinner Hurkacz/ Streaming video tv: la finale, Atp Halle 2024 (oggi domenica 23 giugno)

DIRETTA SINNER HURKACZ: UNA BELLA FINALE PER JANNIK, ATP HALLE 2024

Una finale davvero di alto livello per il torneo Atp Halle 2024: appuntamento da non perdere con la diretta di Sinner Hurkacz alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, domenica 23 giugno. Naturalmente la presenza del numero 1 del mondo Jannik Sinner nobilita il torneo Atp 500 sull’erba di Halle, in Germania, uno degli eventi che tradizionalmente precede Wimbledon. Infatti, nelle settimane fra il Roland Garros e il grande torneo di Londra, per la maggior parte dei tennisti la prima esigenza è quella di adattarsi al passaggio tra due superfici fra loro molto diverse: difficoltà non sono mancate pure per Jannik Sinner, che però è riuscito ad arrivare in fondo.

Diretta/ Sinner Zhang (risultato finale 2-0): Jannik ha vinto ancora! (Atp Halle 2024, oggi 22 giugno)

Dall’altra parte della rete ci sarà il polacco Hubert Hurkacz, avversario ostico per chiunque, compreso l’altoatesino che ci perse in finale al torneo Masters 1000 di Miami nel 2021, ricordo però in effetti ormai abbastanza lontano. Oltre due anni fa Jannik Sinner era già un grande talento in rampa di lancio, ma adesso è il giocatore numero 1 nel ranking mondiale Atp e ovviamente molto è cambiato. Dettaglio non trascurabile: questa è la prima finale sull’erba nella carriera dell’altoatesino, che diventa quindi sempre più completo, come è giusto che sia per il giocatore che è al vertice Atp. Tanti spunti quindi ci accompagnano verso la diretta di Sinner Hurkacz, ma chi sarà il vincitore?

DIRETTA/ Sinner Struff (risultato finale 2-1): vittoria col brivido per Jannik! (Atp Halle 2024, 21 giugno)

SINNER HURKACZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ATP HALLE 2024

Per una domenica pomeriggio in compagnia del grande tennis, che attira un numero sempre maggiore di tifosi ed appassionati in Italia, dobbiamo ricordare che la diretta tv di Sinner Hurkacz sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale tematico Sky Sport Tennis. Di conseguenza, anche per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video ricordiamo che i punti di riferimento saranno Sky Go e Now TV, in tutti i casi disponibili solo tramite abbonamento.

DIRETTA SINNER HURKACZ: COSA ATTENDERSI DALLA FINALE?

Presentando la diretta di Sinner Hurkacz, abbiamo già accennato al fatto che il cammino di Jannik Sinner verso la finale del torneo Atp Halle 2024 non è stato dei più semplici, ma in fondo è stato anche un bene, nel cammino verso Wimbledon. Ad esempio, ci sono stati ben tre tie-break persi tra il primo turno contro l’olandese Griekspoor, il secondo contro l’ungherese Marozsan e il quarto di finale di ieri contro il tedesco Struff, deciso però poi proprio da un secondo tie-break vinto invece dall’altoatesino, che nello stesso modo ha piegato il cinese Zhang nella semifinale di ieri per raggiungere la prima finale della carriera sull’erba.

DIRETTA/ Sinner Marozsan (risultato finale 6-4 6-7 6-3): Jannik vola ai quarti! (Atp Halle 2024, 20 giugno)

Non era quindi così scontato arrivare in fondo e adesso non sarà facile battere Hurkacz, che potrebbe essere un po’ più fresco rispetto a Sinner perché nei quattro turni precedenti ha sempre vinto in due set, a cominciare dal debutto contro Cobolli, un altro italiano. A seguire, Hubert Hurkacz ha piegato anche l’australiano Duckworth, lo statunitense Giro ed infine il padrone di casa tedesco Zverev in una semifinale di lusso, che però ha confermato la condizione di forma del polacco. Se l’obiettivo principale è testarsi verso Wimbledon, la diretta di Sinner Hurkacz sarà un’occasione perfetta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA