Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento/ Quella bravata sui bus romani

Si parla anche di Anna Lou Castoldi e Asia Argento a Domenica In, dove Morgan è ospite di Mara Venier per una lunga intervista. Della figlia Anna non si è mai sentito parlare spesso, ad eccezione di quando la ragazza venne segnalata alle autorità per avere imbrattato degli autobus a Roma. In quella circostanza la ventenne di Lugano si era voluta scusare pubblicamente attraverso un lungo post, in cui recitava il mea culpa per l’accaduto. La figlia di Asia Argento e Morgan, classe 2001, ha anche due fratelli, nati dalla relazione tra sua mamma Asia e Nicola Civetta. Si tratta di Nicola Giovanni Civetta e di Lara Castoldi, seconda figlia di Morgan e della ex fidanzata Jessica Mazzoli. Si preannuncia un pomeriggio infuocato a Domenica In, con il cantante pronto a raccontarsi tra passato, presente e futuro.

Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan: quel brutto gesto sui bus romani

Come detto il nome di Anna Lou Castoldi non è mai stato molto chiacchierato da un punto di vista mediatico, se non per l’ormai famosa bravata fatta su un sedile di un bus a Roma. In quella circostanza la figlia di Asia Argento e Morgan si era fatta segnalare alle autorità per aver imbrattato un mezzo pubblico. Un gesto che i genitori di Anna avevano evidentemente condannato, tanto da spingere la figlia a chiedere scusa attraverso i suoi canali social. Anna Lou Castoldi aveva persino pubblicato una story – poi rimossa – su quanto accaduto. Essendo la figlia di due artisti piuttosto popolari, la sua ragazzata era diventata virale. La classe 2001 aveva “firmato” un sedile di un bus, commettendo di fatto un reato, punibile con la reclusione o con una multa salata da 300 a mille euro.



