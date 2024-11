Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi rivela: “Pronta a togliere i piercing”

Tocca ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti ballare a Ballando con le stelle 2024, la figlia di Asia Argento e Morgan si è lasciata andare a delle curiose rivelazioni nel corso della clip poco prima di scendere in pista sulle note di una rivisitazione di Cenere di Lazza. “Se arriverò in finale magari mi leverò tutti i piercing, intanto fatemi arrivare in finale” l’appello della figlia di Morgan a Ballando con le stelle 2024. Anna Lou Castoldi ha poi svelato: “Finire allo spareggio mi serviva, sono quasi grata di questa cosa, non voglio sentirmi dire che sono inespressiva, prima sentivo un po’ la stanchezza di tutto quanto, ho iniziato a godermi questa cosa, non mi sentivo così da un po’ di tempo” le parole della figlia d’arte.

Bianca Guaccero conferma l'amore con Giovanni Pernice a Ballando/ "Per me è una cosa nuova"

Riguardo al suo compagno di ballo a Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi, che a inizio puntata è stata colpita da un attacco di ansia, ha rivelato: “Nikita crede in me, tira fuori il meglio di me e questa cosa mi fa bene, mi piace l’idea di vedermi in un’altra ottica, ora sono più sicura di me e conosco la mia forza, so quanta ne ho a prescindere da come sono esteticamente”.