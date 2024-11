Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi scoppia a piangere: “Mi sono sentita in imbarazzo”

Si è aperta con la prova speciale la puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 e tutti i concorrenti hanno dovuto mettersi in gioco scendendo in pista da soli, mostrando a tutti di cosa sono capaci e indovinando il ballo in cui si stavano cimentando. Tuttavia Anna Lou Castoldi si è trovata in grave difficoltà. La giovane ha indovinato il tipo di ballo, un Cha Cha ma non i passi ed è entrata in confusione. Ha provato a fare alcuni passi ma poi ha mollato il colpo tanto che anche Selvaggia Lucarelli ha notato come fosse spaesata e confusa ed ha portato a casa delle critiche dalla giuria.

Successivamente quando Milly Carlucci si è collegata con la Sala delle Stelle per annunciare la prima coppia che avrebbe dovuto scendere in pista l’ha trovata in lacrime. Anna Lou Castoldi ha avuto un attacco d’ansia ed ha confessato di essere ritrovata in forte imbarazzo: “Sono un po’ imbarazzo per quello che è successo.”

Anna Lou Castoldi, crisi d’ansia a Ballando con le stelle 2024: “Mi sono sentita nuda”

Anna Lou Castoldi è scoppiata a piangere a Ballando con le stelle 2024 perché durante la provata special è entrata in ansia, si è sentita sola e scoperta. E successivamente, incalzata dalla conduttrice ha confessato: “Sono un po’ in imbarazzo” e successivamente ha aggiunto: “Perché sono fragile e mi sono sentita in imbarazzo e mi è venuta un po’ di ansia però ci siamo. Non sono così forte però ci lavorerò, è come se mi fossi sentita nuda.” Milly Carlucci, alla fine, l’ha consolata: “Sono occasioni per crescere l’hai superato e quindi ottimo.” Mentre poco prima aveva voluto sottolineare come fosse una delle concorrenti più sincere e vere del programma. Per fortuna, anche grazie al suo ballerino, subito dopo Anna Lou Castoldi ha superato la sua crisi d’ansia.