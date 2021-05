Anna Marchesini, chi era e com’è morta/ L’attrice scomparsa di artrite reumatoide

Anna Marchesini, chi era e com’è morta? La geniale artista del panorama artistico italiano è scomparsa all’età di 62 anni dopo aver combattuto per anni contro l’artrite reumatoide. Classe 1953, Anna Marchesini è nata a Orvieto il 18 Novembre e in occasione di una intervista rilasciata a La Repubblica parlando di sé, l’attrice si descrisse come una bambina estroversa e competitiva negli studi. Dove aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico di Orvieto lascia la sua città natale per trasferirsi a Roma dove consegue la Laurea in Psicologia. Proprio a Roma comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione studiando presso l’Accademia di arte drammatica dove entra al terzo tentativo. Poco dopo il debutto a teatro ne Il borghese gentiluomo di Molière per la regia di Tino Buazzelli. Non solo, la Marchesini si fa conoscere anche come doppiatrice e proprio durante un lavoro al doppiaggio incontra Massimo Lopez e Tullio Solenghi con cui poco dopo crea il Trio Marchesini-Solenghi-Lopez. Parlando di lei, l’amico e collega Tullio Solenghi ha detto: “Anna era molto divertente ma anche molto complicata. Ha sempre percorso la via più difficile alla ricerca dell’eccellenza. Con noi scattò la magia che le fece abbassare la guardia e conquistare il grande pubblico”.

Artrite reumatoide, malattia di cui soffriva Anna Marchesini/ "L'ha esorcizzata e.."

Anna Marchesini e la malattia: artrite reumatoide

Come è morta Anna Marchesini e che malattia aveva? La morte di Anna Marchesini ha scosso tutto il mondo dello spettacolo. La geniale attrice è scomparsa all’età di 63 anni dopo aver combattuto per anni contro l’artrite reumatoide. Ad annunciare la morte è stato il fratello Gianni sui social: “prima che lo sappiate da quel tritacarne dell’informazione tengo a dirlo io. Ora, in questo momento ,è morta mia sorella Anna Marchesini. Grazie a tutti. Non sarò in grado di rispondervi”. La bravissima attrice da diverso tempo soffriva di artrite reumatoide, una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a patogenesi autoimmunitaria e ad eziologia sconosciuta, che interessa principalmente le articolazioni sinoviali. Questo tipo di malattia può nel corso del tempo provocare deformazione e dolore che possono portare fino alla perdita della funzionalità articolare.

LEGGI ANCHE:

Tullio Solenghi ricorda Anna Marchesini/ "Vorrei tornasse a chiamarmi, c'è silenzio"Trio con Anna Marchesini/ "I Promessi Sposi": parodia cult che ha segnato la loro carriera

© RIPRODUZIONE RISERVATA