Anna Marchesini/ Pippo Baudo:”Era una donna, una mamma e un’attrice eccezionale”

Pubblicità

Immortale Anna Marchesini: ogni suo personaggio rimarrà sempre nella storia del piccolo schermo italiano. Basta andare un po’ indietro nel tempo per trovarla nei panni di Franca Falcucci a Fantastico ’86, condotto da Pippo Baudo. Un anno fatidico per Il Trio, composto dalla comica, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. In quella stessa edizione infatti la formazione ha deciso di usare uno sketch in cui prendeva di mira l’Iran e il suo Irangate, lo scandalo che, come ricorda La Stampa, ha permesso di portare alla luce un traffico di armi verso la Repubblica Islamica per mano del Colonnello americano Oliver North. Nello sketch, Solenghi interpretava l’Ayatollah Khomeini che si lamentava con Presidente Reagan, interpretato da Lopez, per la cattiva qualità delle armi ricevute. In quell’occasione, Anna interpretava invece la madre dell’islamico, Sora Khomeines. La reazione iraniana non si è fatta attendere: sospese le tratte verso l’Italia ad opera della Iran-Air e la chiusura dell’Istituto italiani di cultura con sede a Teheran. Dopo due mesi di trattative diplomatiche, la Rai si è dovuta impegnare a non trasmettere mai più lo sketch.

Pubblicità

Anna Marchesini, nel cuore di Pippo Baudo

Anna Marchesini è stata sempre nel cuore di Pippo Baudo. Il conduttore ha avuto modo di conoscerla negli anni ottanta e ha speso parole importanti in occasione della sua scomparsa, avvenuta ormai quattro anni fa. “Era una donna, una mamma e un’attrice eccezionale”, ha detto l’Adnkronos il presentatore in quell’occasione, “si portava dietro le sue qualità con grande simpatia e ironia. Non era mai banale, ed era sempre interessante. Ha fatto tanto e poteva fare ancora molto in televisione e in teatro, ma purtroppo la salute non l’ha accompagnata”. I due hanno avuto modo di lavorare in diversi contesti, ultimo dei quali il Festival di Sanremo del 2002, dove l’attrice ha portato sotto ai riflettori uno dei suoi personaggio più azzeccati, la sessuologa Merope Generosa. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Rai 1 trasmetterà in prima serata Buon compleanno… Pippo. Andato in onda per la prima volta l’anno scorso, lo show condotto da Baudo si è fatto carico anche di un caro ricordo della Marchesini. “Abbiamo passato tanti anni insieme“, ha detto ancora al quotidiano il presentatore, “e quando ci vedevamo c’era tra noi sempre simpatia e voglia di stupire. Anna non si accontentava della battuta semplice, ma cercava quella più colta perché era una donna di enorme cultura teatrale ed umanistica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA