La cantante Irene Grandi è stata per decenni sulla cresta dell’onda sul panorama della musica italiana ed ha avuto negli anni un forte legame con il Festival di Sanremo. Anche per questo motivo ha fatto molto scalpore vedere il suo nome tra coloro che non facevano parte dei partecipanti al prossimo Festival, che vedrà la conduzione di Carlo Conti.

Negli ultimi giorni il noto conduttore ha annunciato ufficialmente chi sarà presente al prossimo Festival, Irene Grandi è una delle grandi escluse. La cantante ha parlato in queste ore ai microfoni del podcast Tintoria ed ha rilasciato dichiarazioni per certi versi sorprendenti su Sanremo: “Negli anni ’90 Sanremo c’era ed era importante ma non piaceva quasi a nessuno”.

A quel punto la nota cantante di Firenze ha spiegato il suo punto di vista: “A un certo punto guardavano il Festival solo per farsi quattro risate, era un pò finto. Diciamo che stava crollando, poi arrivò Pippo Baudo che reintrodusse l’orchestra dal vivo e tornò a dare importanza a tutto il Festival”. Eppure Irene Grandi ha svelato che per lei non era cosi importante: “Non mi sentivo una cantante da Sanremo”.

Irene Grandi e quella sconfitta con polemiche a Sanremo

Irene Grandi ebbe un grande successo con la canzone La tua Ragazza Sempre, sfiorò la vittoria a Sanremo ed ebbe grandissimo successo con le vendite ma a vincere – tra lo stupore generale – fu la Piccola Orchestra Avion Travel con la canzone Sentimento. A riguardo Irene Grandi è tornata su quella sconfitta e ha ricordano:

“Tutti si ricordano che La tua Ragazza Sempre è stata a Sanremo ma nessuno ricorda chi ha vinto. Quella è stata la mia più grande rivincita. Tutto sommato è stato un bene non vincere visto che Sanremo non è il mio concorso preferito. Sinceramente non ricordo la canzone che vinse, non l’ho mai più sentita”, ha ricordato quasi con sarcasmo la cantante.

Parlando di quella sfida Irene ha proseguito: “Sentii diverse cose, addirittura dicevano che non importava vincere e che portava sfiga. Ero quarta per il pubblico e sesta per la giuria di qualità. Gli Avion Travel erano primi per la giuria sugli spalti ma tra il pubblico erano invece venticinquesimi. I conti no tornavano, è evidente che dovevo vincere io”, la donna ha spiegato con evidente fastidio.

Irene Grandi e i guadagni riguardo il Festival di Sanremo

Tanti i temi trattati dalla donna che non ha messo peli sulla lingua e ha parlato tranquillamente, dando anche una frecciata non da poco alla Rai: “A Sanremo i soldi che ci davano li spendevamo già tutti li. Durante il Festival una camera d’albergo che costava 65 euro veniva a fare 650 euro, Sanremo ti dà i soldi ma poi se li riprende”.

La donna ha poi proseguito: “Sapete quanto ti paga la Rai? 200 euro”. La cantante è apparsa quasi infastidita affermando che piuttosto che ricevere queste cifre preferisce non ricevere nulla. E su Pippo Baudo Irene Grandi è tornata a parlare, soprattutto del famoso rifiuto per la cantate ‘Bruci La città’, canzone che fu scartata incredibilmente a Sanremo 2007.

Tornando a quello che accadde in quel periodo la cantante ha concluso: “Pippo Baudo era il direttore artistico e ha ammesso l’errore anche se diceva che io gliel’avevo data in modo diversa. In realtà era praticamente uguale e la realtà è che lui ha sempre preferito Giorgia. Lui ti dava anche consigli ma talvolta non erano graditi”.