Anna Maria, ex compagna Ezio Bosso/ “Ci siamo lasciati per mantenere l’amore”

Ezio Bosso è scomparso un anno fa, il 14 maggio 2020. Al fianco del grande artista c’è sempre stata una donna, Anna Maria, prima compagna e poi assistente personale. Il pianista è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e in poche occasioni ha parlato dell’ex compagna, rimasta comunque al suo fianco dopo la fine della loro relazione durata 14 anni. Sulle pagine di Vanity Fair, nel 2016, Bosso aveva raccontato la reazione di Anna Maria alla scoperta della sua patologia neurodegenerativa: “Il dolore più grande è stato quando l’ha saputo Anna Maria, la mia ex compagna, che per me è ancora famiglia”. E ha aggiunto: “Ci siamo lasciati proprio per mantenere l’amore. Ma anche al suo dolore ho resistito: ho interrotto pochissimi libri nella mia vita, mi piace vedere come vanno a finire le storie. Voglio vedere anche come va a finire la mia”.

Anna Maria: ex compagna e assistente personale di Ezio Bosso

In un’intervista a Io Donna nel 2018, Ezio Bosso aveva svelato di provare per Anna Maria ancora un forte sentimento. La ex compagna, infatti è rimasta al suo fianco come assistente personale: “Io dovuto ricominciare da zero: esercizi per parlare, per muovere le dita. Ancora oggi è così. Devo ringraziare mio fratello, la mia ex moglie (ora mia assistente), gli amici più cari, Claudio Abbado”. In un’altra intervista, sempre sul settimanale IoDonna, aveva definito Anna Maria “una delle persone cui sono più grato al mondo”. Nell’intervista a Vanity Fair, il direttore d’orchestra aveva rivelato di aver trovato un nuovo amore, senza però fare il nome della nuova compagna: “Sono stato a lungo molto imbarazzato di questo mio nuovo corpo, e altrettanto a lungo ho negato l’amore: preferivo parlarne invece di viverlo. Poi quest’anno ho incontrato una persona, non so cosa sarà, ma è caduta anche quella rete”.

