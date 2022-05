Anna Maria, ex compagna Ezio Bosso/ Soprannominata l’intoccabile perché…

Anna Maria e Ezio Bosso, quattordici anni d’amore

Si chiama Anna Maria l’ex moglie del compianto compositore, pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso. Non si hanno molte informazioni sul suo conto, sappiamo che è sempre stata una donna piuttosto riservata e che la sua storia d’amore con l’artista è durata ben quattordici anni. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in ottimi rapporti, al punto che Anna Maria ha accettato di diventare sua assistente personale e ha ricoperto questo fino alla scomparsa del compositore.

La donna ha deciso restare al fianco di Ezio Bosso, sia umanamente che professionalmente, per tutta la malattia, come confermato dal musicista. “Ho dovuto ricominciare da zero: esercizi per parlare, per muovere le dita. Ancora oggi è così. Devo ringraziare mio fratello, la mia ex moglie (ora mia assistente), gli amici più cari, Claudio Abbado”, raccontò in una intervista Ezio Bosso.

Anna Maria, l’ex compagna di Ezio Bosso, insieme fino alla fine

Non sono noti i motivi che hanno portato Anna Maria ed Ezio Bosso alla rottura, ma in un’intervista rilasciata a Vanity Fair il compositore spiegò che la separazione fu qualcosa di buono per la coppia. “Ci siamo lasciati proprio per mantenere l’amore. Ma anche al suo dolore ho resistito: ho interrotto pochissimi libri nella mia vita, mi piace vedere come vanno a finire le storie. Voglio vedere anche come va a finire la mia”, aveva raccontato. Anna Maria era soprannominata “l’intoccabile” proprio per la stima reciproca che univa la stessa ad Ezio Bosso.

