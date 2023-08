Anna Oxa choc: “Chi ostacola la sua presenza in Rai”/ Retroscena sulla cantante: “Tanti l’hanno accolta ma…”

Anna Oxa, bomba sulla cantante: “Indovinate chi ostacola la sua presenza in Rai”

Chi ha ostacolato la presenza di Anna Oxa in Rai? È questo il quesito che ha invaso il web nelle ultime ore, da quando la pagina della cantante ‘Oxarte’ ha pubblicato un post sibillino, una ‘chicca’ per tutti i fan della celebre cantante. A sei mesi circa da suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, Anna Oxa torna dunque a far parlare di se con una sorta di indovinello lanciato ai suoi utenti.

Ecco quanto si legge sulla pagina Oxarte: “Una chicca per voi… Quando Anna Oxa è arrivata in Rai il 16 Dicembre 2022 in tanti erano felici di rivederla. Tanti l’hanno accolta con grande gioia… La domanda è: secondo voi, se il Direttore Francesco Coletta era contento per la presenza della cantante, chi ha ostacolato e/o ostacola la sua presenza in RAI?”

Il messaggio non specifica dunque chi abbia ostacolato la sua presenza in Rai, un mistero che probabilmente non troverà risposta, a meno che non sia la stessa Anna Oxa a chiarirlo. Le ultime dichiarazioni della cantante su Sanremo d’altronde risalgono a mesi fa, quando fu ospite a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. In quell’occasione, tra le altre cose, dichiarò: “Sono soddisfatta, contentissima di ciò che ho fatto, non mi relaziono a Sanremo, ma al fatto che ho portato qualcosa di valido alle nuove generazioni. – e aggiunse – Nessuno si aspettava il mio ritorno a Sanremo. Sono tornata dopo tredici anni dall’ultima volta. La gente mi è stata così vicino, ha vissuto una commozione incredibile che mi ha commossa. Vuol dire che tu hai comunicato con il cuore e non con altro. Questo per me è una bella cosa e sono contenta. Un mio pregio? Me lo dica lei adesso”.

