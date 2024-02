Anna Oxa/ “Adesso vivo tra le montagne”, ecco perché ha deciso di allontanarsi dalla mondanità

Da diversi anni Anna Oxa ha deciso di “tagliare i ponti” con la mondanità, rifugiandosi nella natura

Forse non tutti sanno che Anna Oxa, da diversi anni, ha preso la decisione drastica di sparire dai radar e vivere alla larga dalla mondanità e dal mondo dello spettacolo. In una piacevole intervista rilasciata di recente a Domenica In, l’artista è tornata sulla sua scelta di fare un passo indietro e di vivere la sua vita alla larga dal caos della società moderna. “Sono tra le montagne, nella natura vera, circondata da vette, alberi”, ha raccontato Anna Axa.

Una decisione naturale per lei, ma non ancora del tutto compreso appieno dai suoi fan. “Questa non è una decisione drastica, io ho sempre vicino dove sta la natura, vivere in città diventata pesante, vivere nella natura è molto più congeniale per me, la natura ha qualcosa di particolare, non hai bisogno di dire chi sei, cosa fa, la natura sa, e tu sei libera di percepire questo silenzio che parla”, la spiegazione di Anna Oxa.

Anna Oxa spiega l’importanza di essere se stessa

Nel corso dell’intervista menzionata Anna Oxa sottolinea l’importanza di rispettare se stessa e gli spazi di cui ognuno di noi ha bisogno. Seguire il proprio essere è il primo passo per stare bene con se stessi, spiega la cantante. “Per me è stato naturale farlo, se non avessi fatto questo, avrei sottratto a me stessa la vera mia natura e avrei sottratto alla gente questa musica che nasce altrove, c’è una connessione, una verticalità che ti unisce a questa dimensione, tu raccogli quel tutto, lo porti dentro di te e trasferisci questa cosa che sta avvenendo, che sta accadendo”, le sue parole.

In passato ha vinto due volte il festival della canzone italiana, ora Anna Oxa si è allontanata dal piccolo schermo, ma non ha mai smesso di cantare. “È stata naturale percorrere questa strada, non ho dovuto neanche scegliere, era quella, a prescindere da quello che avrebbe potuto costare. Ma è così che dovrebbe essere un artista”, dice Anna Oxa.











