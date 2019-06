Anna Oxa / E’ tornata alla ribalta nelle classifiche di vendita italiane

Con grande stupore Anna Oxa è tornata alla conquista delle classifiche di vendita italiane elaborate dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Una bella notizia per l’artista, che ritrova smalto ed entusiasmo dopo un periodo di piatta. Nella settimana numero 23 del 2019, ovvero quella che va dal 31 maggio al 6 giugno, Anna Oxa è tornata sotto i riflettori. La cantante, che negli anni ha regalato al suo pubblico grandi emozioni e successi indelebili, ha debuttato nella classifica settimanale dei vinili più venduti con una nuova raccolta di canzoni pubblicata da RCA Records Label, etichetta discografica che fa parte di Sony Music Entertainment, ovvero il colosso che ha prodotto gran parte dei progetti musicali di Anna Oxa. I frutti sono stati raccolti molto velocemente e non era scontato dato che Anna Oxa, musicalmente parlando, era ferma dall’ormai lontano 2011, ovvero quando ha preso parte al Festival di Sanremo per la quattordicesima volta in carriera. Con Sanremo, Anna Oxa ha elaborato una nuova versione di Proxima, ovvero il suo ultimo lavoro di inediti pubblicati fino a questo momento.

Anna Oxa, l’affetto del pubblico non conosce fine

Anna Oxa e il suo pubblico, un amore che non conosce fine. La conquista della settima posizione nella classifica di vendita italiane, elaborate dalla Federazione Industria Musicale Italiana, è un messaggio inequivocabile da parte dei fan: l’affetto è solido e il feeling intramontabile. Gli appassionati della musica di Anna Oxa continuano a dimostrarle grande vicinanza, premiando la sua voglia di sperimentare e di saper aspettare il momento giusto per tornare in pista. Un risultato molto importante per la Oxa, che negli ultimi anni oltretutto si è defilata dai palcoscenici pubblici, evitando salotti televisivi e ospitate in radio. Anna Oxa è musica e storia della tradizione italiana, il suo successo e la riconquista delle prime posizioni in classifica sono traguardi meritatissimi.

