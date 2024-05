Anna Pavignano, ex compagna di Massimo Troisi choc/ “Non ho ancora fatto pace con la sua morte”

Anna Pavignano, ex compagna di Massimo Troisi e sceneggiatrice di tutti i suoi film, ha parlato a lungo della precoce scomparsa dell’attore napoletano: “Non ho ancora fatto pace con la morte di Massimo” ha raccontato al settimanale Oggi, ripercorrendo la loro storia d’amore.

“Sposarsi? No. Non era nelle sue corde e, all’epoca, neppure nelle mie. Avevamo stabilito a tavolino di essere una coppia aperta, alla moda… La verità è che abbiamo peccato di arroganza. Ci ritenevamo superiori ai sentimenti “borghesi”, alle convenzioni familiari. Massimo mi raccontava le sue scappatelle e io ero perfino contenta. Mi illudevo di controllare la gelosia. Se guardo il passato, non provo nostalgia” ha raccontato l’ex compagna di Massimo Troisi, scomparso a soli 41 anni a causa di una malattia cardiaca.

Anna Pavignano, ex compagna di Massimo Troisi, racconta la storia d’amore con l’attore

Anna Pavignano ha ricordato l’amore per l’attore napoletano in una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha rivissuto quei momenti di passione e complicità che non si sono mai piegati alle convenzioni sociali: “Non siamo stati capaci di costruire un rapporto istituzionale e di sopportarne il fardello. Era malinconico per tendenza poetica, non per ipocondria. E aveva un principio inderogabile nella sua scala di valori: evitare le responsabilità“.

L’ex compagna di Massimo Troisi ha ricordato gli ultimi giorni in cui, a causa di un impegno lavorativo, non è riuscita a dire addio al suo grande amore: “Il dolore più grande è stato congedarmi al telefono, come se stesse andando a togliersi l’appendicite. Come ho potuto essere così stupida? Come ho potuto?” ha spiegato la sceneggiatrice piena di commozione per questo rimpianto che porta con sé da sempre.











