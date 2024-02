Ex fidanzate di Massimo Troisi, chi sono?/ Da Anna Pavignano e Jo Champa a Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo

Massimo Troisi, ex fidanzate e amori: Anna Pavignano e Jo Champa

La vita amorosa di Massimo Troisi è stata sicuramente molto ricca. Parlando delle ex fidanzate di Massimo Troisi non possiamo non menzionare Anna Pavignano, Jo Champa, Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo. Con la prima, l’attore napoletano fu legato a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. I due si incontrarono la prima volta durante il programma televisivo “No Stop” dove lei figurava come comparsa. Come raccontato dalla Pavignano, l’incontro con l’artista napoletano le cambiò la vita e i due sono rimasti uniti profondamente, anche da un punto di vista intellettuale.

Al punto che lei si occupò brillantemente della sceneggiatura di tutti i film di Troisi, da “Ricomincio da tre” a “Il postino”. Tra le altre storie d’amore vissute da Massimo Troisi, c’è sicuramente quella con Jo Champa, incontrata nel 1987 sul set del film “Le vie del Signore sono finite”. Una relazione che è durata due anni ed è stata particolarmente intensa.

La relazione con Clarissa Burt, l’amore di Massimo Troisi per Nathaly Caldonazzo

Dopo la relazione amorosa con Jo Champa, Massimo Troisi incontra la modella americana Clarissa Burt, con la complicità di Francesco Nuti che l’aveva lanciata nel film “Caruso Pascoski”. La loro storia durò tre anni e l’attrice l’ha sempre ricordato con grande affetto, esaltando il suo carisma, la sua simpatia e le indiscutibili doti di attore. La relazione però si conclude a causa di altre donne, che portano la Burt a decidere di lasciarlo. Dopo la storia con Clarissa Burt, l’attore e regista napoletano incontra Nathaly Caldonazzo, con la quale inizia una storia quando lei aveva appena 22 anni e lui 39.

L’amore tra Massimo Troisi e Nathaly Caldonazzo durò circa un paio d’anni e l’attrice visse la malattia dell’attore, nella fase più acuta. Rimase al suo fianco fino agli ultimi attimi e anche a distanza di anni, la showgirl lo ricorda con amore. Massimo Troisi non aveva avuto figli e non ha mai avuto una moglie, ma tante sono state le donne che lo hanno affiancato nel corso della sua vita.











