Anna Pettinelli: “Minacce di morte dai fan di un allievo di Amici 21″/ “Per un voto…”

Tra i percorsi più chiacchierati di questa edizione di Amici c’è sicuramente quello di LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio si è ritrovato a fare i conti in ogni puntata con i pareri negativi di Anna Pettinelli, che l’ha definito banale. Nella puntata di Amici andata in onda domenica scorsa, LDA si è esibito su una prova assegnatagli proprio dalla Pettinelli che l’ha però demolito dandogli come voto uno zero. Una votazione che ha portato Luca ad avere un duro sfogo in casetta, lasciandosi andare alle lacrime e alla disperazione. Pare che questo voto dato a LDA abbia scatenato un’accesa polemica nei confronti della Pettinelli da parte dei fan del cantante, alcuni dei quali avrebbero superato il limite, arrivando a minacciare l’esperta di morte.

Anna Pettinelli e le minacce di morte dai fan di un allievo di Amici 21: la rivelazione

A raccontarlo è stata proprio Anna Pettinelli durante la sua ultima ospitata a La Vita in diretta su Rai 1. La speaker radiofonica, tra i coach di Amici 21, ha rivelato di aver ricevuto delle minacce di morte sul web dai fan di un allievo. Pur non facendo il nome dell’allievo in questione, Anna ha parlato di un brutto voto, cosa che ci riporta proprio allo zero dato al cantante e a quanto quindi accaduto nella puntata di domenica scorsa. Quel voto poi, nel corso della settimana, è stato modificato in un quattro, cosa che ha modificato la classifica della sfida di canto, salvando LDA dall’ennesima sfida. Il cantante, infatti, nella puntata di domenica non rischierà di abbandonare la scuola.

