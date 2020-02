Anna Rita Cuparo, moglie Michele Zarrillo/ Lui: “Non ho la fede al dito perché…”

ANNA RITA CUPARO, MOGLIE MICHELE ZARRILLO: IL “CASO” FEDE

Il matrimonio in gran segreto di Michele Zarrillo con Anna Rita Cuparo è diventato un piccolo “caso” al Festival di Sanremo 2020. Il cantante prima di partecipare alla kermesse canora aveva rivelato di aver sposato la compagna di una vita, poi però si è presentato sul palco dell’Ariston senza la fede al dito. I fan sono rimasti spiazzati e hanno cominciato a interrogarsi sulla relazione. Anna Rita Cuparo, rimasta sempre in ombra essendo riservata tanto quanto Michele Zarrillo, non è intervenuta sulla vicenda. A fare chiarezza ci ha pensato allora il cantante. Oggi a ItaliaSì durante il suo intervento gli è stata fatta una domanda proprio sulle nozze e la fede che non ha mostrato sul palco dell’Ariston. A presentarla è stata Elena Santarelli, a cui Michele Zarrillo ha risposto con spontaneità: «Perché non porto la fede? Mi dà un po’ fastidio. Ma ci sono tante altre motivazioni che ti spiegherò». Il cantante si è detto anche spiazzato dall’attenzione che ha avuto la vicenda del matrimonio con Anna Rita Cuparo: «Questa cosa del mio matrimonio… Non sono uno che fa notizia, perché mi faccio gli affari miei. Quando ho detto questa cosa mi chiedono tutti questa cosa della fede». Infine, si è limitato a confermare le ragioni delle nozze, che aveva anticipato in un’intervista: «L’ho fatto per i miei figli e la mia compagna».

