Anna Safroncik a Vieni da me/ “Non ho un compagno e dei figli per scelta”

Bellissima e in splendida forma, Anna Safroncik arriva nello studio di Vieni da me, subito dopo Massimo Boldi, per raccontarsi attraverso le canzoni della sua vita. Si parte con “Funiculi funicula” che è la colonna sonora della sua vita. “E’ la colonna sonora della mia vita perchè io sono nata dietro le quinte di un teatro perchè mio padre è un tenore”, racconta l’attrice che ha nel dna anche la danza classica poichè la madre è un insegnante di danza. Dopo la separazione dei genitori, Anna arriva in Italia insieme alla madre quando aveva 12 anni e confessa che, inizialmente, non è stato facile ambientarsi. Con il sostegno della madre, però, è riuscita a trovare il proprio posto nel mondo dello spettacolo diventando una delle attrice più brave e apprezzate. Da Centovetrine alle fiction più amate del piccolo schermo, Anna Safroncik confessa di aver in cantiere diversi progetti, tra i quali anche uno internazionale.

ANNA SAFRONCIK: “SONO SINGLE. IN AMORE HO SEMPRE SOFFERTO”

Tra una canzone e l’altra, Anna Safroncik confessa di essere ancora single. “Sono sola. Il fatto che io non abbia un compagno e non abbia figli credo che sia stata una scelta perchè quando è arrivato il momento di scegliere ho sempre messo davanti la carriera e quindi la mia famiglia d’origine sostituisce la mancanza di non avere una famiglia tutta mia anche perchè i miei genitori mi hanno sempre sostenuta”, confessa con un pizzico di malinconia l’attrice. “Io sono innamorata della vita. Questa gioia di vivere mi è stata portata via dagli amori finiti, ma l’ho sempre recuperata” – spiega l’attriche che poi aggiunge – “in amore ho sempre sofferto, ma non riesco a stare con qualcuno per un motivo. Io ho bisogno d’innamorarmi”, conlude l’attrice.

