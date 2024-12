Alberto Urso si è fatto conoscere dal grande pubblico durante l’edizione 2018-2019 di Amici di Maria De Filippi, la scuola televisiva più seguita e famosa del piccolo schermo. In quell’occasione il cantante ne è uscito vincitore battendo l’amica Giordana Angi ed entrando così nella storia del programma televisivo recentemente celebrato nello show – evento “This Is Me”. A distanza di qualche anno, il cantante torna ospite a Verissimo per raccontare come è cambiata la sua vita dopo la vittoria ad Amici e come ha trascorso questi ultimi anni. “Sono stati anni molto belli” ha raccontato così dalle pagine di Today gli ultimi anni vissuti all’estero dove il suo genere musicale è molto più apprezzato rispetto all’Italia.

Dopo un lunghissimo tour estero e un comprovato successo, Alberto ha deciso di tornare in Italia e di rimettersi in gioco con un nuovo singolo dal titolo “Atlantide” e un brano presentato alla commissione del prossimo Festival di Sanremo 2025.

Per il suo ritorno in Italia, Alberto Urso ha scelto un brano dalle sonorità pop in cui parla d’amore. Si chiama “Atlantide”, il nuovo singolo che il giovane cantane di Amici ha raccontato così: “mi caratterizza tantissimo. Un pezzo pop che parla di un amore forte che va oltre le distanze”. Un singolo di cui è molto soddisfatto e che ha pubblicato con la sua etichetta discografica, la Urso Label, distribuito da Warner Music. Un progetto importante che si discosta di poco dal suo genere musicale, ma che rappresenta una sfida per la sua carriera.

“Mi metto in gioco: esco con la mia etichetta discografica. E’ una scommessa e sono felice perché mi sento libero di esprimermi e di fare la musica che voglio” – ha sottolineato l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. L’esperienza nella scuola di Amici ha sicuramente cambiato la sua vita dal punto di vista umano e personale permettendogli di realizzare il sogno di condividere la sua musica con il grande pubblico.