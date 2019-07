Anna Safroncik e Giulio Berruti/ Video: “Insieme dopo 10 anni. Ma mi hai tradita?”

Cosa ci fanno Giulio Berruti e Anna Safroncik insieme? Se lo sono chiesti in tanti spulciando tra le stories di Instagram dell’attrice. Un’apparizione abbastanza strana, infatti, visto il passato dei due. Per chi non lo ricordasse, Anna e Giulio si sono conosciuti sul set de “La figlia di Elisa”. Galeotte le riprese della fiction, tra i due è poi scoccato l’amore. La storia nata tra Giulio Berruti e Anna Safroncik ha fatto sognare tante persone. I due attori sono stati insieme circa due anni e mezzo e si sono amati davvero tantissimo, tanto da decidere di andare a vivere insieme. Poi però tutto è cambiato: l’iniziale allontanamento è stato seguito da gossip sul presunto tradimento di Giulio. Infine la rottura definitiva. “La mia storia con Giulio Berruti non ha funzionato; – ha successivamente dichiarato Anna Safroncik in un’intervista – forse l’ho vissuta più del dovuto e mi ha logorata. Mi fa arrabbiare quando mi attribuiscono delle tresche, lo trovo umiliante: io non sono una da flirt.”

Giulio Berruti e Anna Safroncik: “Di nuovo insieme dopo 10 anni”

A conoscenza di tutto questo, è chiaro il perché in molti hanno sgranato gli occhi, rivedendoli insieme e felici su Instagram. A pubblicare le stories è la Safroncik. “Oggi dopo 10 anni siamo ancora qui. Devo condividere la giornata con lui.” dice con tono ironico l’attrice. Nel video appare anche Berruti: i due sono in aeroporto e in procinto di partire insieme per qualche lavoro. Berruti scherza e, facendo riferimento al gossip di anni fa, dichiara: “Pensate che mi ha chiesto se l’ho tradita davvero”. Lei ribatte: “Veramente è lui che me l’ha chiesto 5 minuti fa”. Lui prende la palla al balzo: “Ma mi hai tradito quindi?” e lei col sorriso “Non te lo dico”. Anna e Giulio si punzecchiano poi simpaticamente anche sull’aereo, mostrando un rapporto di amicizia che ha cancellato quanto accaduto in passato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA