Anna Safroncik, morta la nonna/ Commossa sui social: “Un dolore immenso perderti”

Anna Safroncik in lutto per la morte dell’amata nonna. Proprio poco fa l’attrice ha pubblicato la foto che la ritrae al suo fianco annunciando al suo pubblico il lutto che l’ha travolta e che in queste ore l’ha rattristata. In particolare, l’attrice famosa per i suoi ruoli in Centovetrine o Le Tre Rose di Eva, non ha spiegato cosa è successo alla sua nonna ma sembra che la sua morte sia arrivata non per via del Covid che tanti artisti sta toccando da vicino in questi mesi. Sui social Anna Safroncik si è limitata a dire: “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti… Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”. Non sappiamo bene se Anna Safronick abbia modo di stringersi intorno alla sua famiglia visto che, in passato, aveva spesso confidato di essere qui con la sua mamma mentre il resto della famiglia si trovava a Kiev, nonni compresi.

Anna Safroncik in lutto per la morte dell’amata nonna: “Un dolore immenso perderti”

Anna Safroncik ha rivelato la notizia ai suoi fan poco fa che subito si sono stretti intorno a lei per sostenerla in questo difficile momento alcuni limitandosi alle condoglianze, altri ancora ricordando il loro dolore e le loro esperienze di vita e così subito sotto la dolce foto con la nonna si legge: “Amore che dolcezza questa foto…. Sarà sempre con te in un’altra forma” e ancora “La mamma, la nonna, i nostri cari avanti nell’età sono il nostro bene piu’ prezioso” e poi: “Mi dispiace per questa tua perdita”. In questo momento l’attrice si è chiusa nel silenzio e anche le sue ultime storie ormai sono di ieri, i fan aspettano il suo ritorno.

Ecco il post integrale e la foto pubblicata dall’attrice:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)





© RIPRODUZIONE RISERVATA