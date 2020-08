Anna Safroncik nessun flirt con Ignazio Moser/ “Sono in vacanza con il mio ragazzo!”

Anna Safroncik e Ignazio Moser insieme? Assolutamente no! A pochi giorni dalla notizia di una notte di passione scoppiata in Sardegna dopo una serata al Billionaire di Flavio Briatore tra l’attrice e il fidanzato di Cecilia Rodriguez arriva la smentita. Il primo a parlare è stato proprio Ignazio Moser che dal suo profilo Instagram ha scritto: “sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che chiamare false è poco. Sono delle gran putta***e. Chiedo a questi gran personaggi che si auto-definiscono giornalisti di informarsi un pochino meglio prima di scrivere delle cose. Quando ci sarà qualcosa da dire ve lo dirò io”. Alle parole dell’ex (?) fidanzato di Cecilia Rodriguez sono arrivate anche quelle dell’attrice conosciuta dal grande pubblico per aver recitato in “Centovetrine”, “Le tre rose di Eva” e “Il Restauratore”. La Safroncik, infatti, dopo un lungo periodo di singletudine è innamorata ma non dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ma bensì del deejay Tommaso Cicchinelli.

Anna Safroncik smentisce la storia con Ignazio Moser

Anna Safroncik con classe ed eleganza ha smentito categoricamente il presunto flirt con Ignazio Moser con una lunga dichiarazione su Instagram. “L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità! Quindi attenti alle fake news!”. Parole forti e chiare quelle pronunciate dall’attrice che, a scanso di equivoci, ha chiaramente messo la parola “fine” a questo gossip estivo. Intanto è ancora tutto da capire cosa è successo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la coppia è davvero in crisi oppure no? Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sulla coppia la sorella di Belen sarebbe gelosissima, mentre il figlio del campione Francesco Moser sarebbe dubbioso sul rapporto scoppiato nella casa del GF VIP. Chissà che dopo l’estate non possa tornare il sereno tra i due!



© RIPRODUZIONE RISERVATA