Anna Tatangelo/ Dopo Gigi D’Alessio cambia look e vita con “Guapo”!

C’è anche Anna Tatangelo nella serata – evento “Una serata… Bella Per te Mogol” pensata per celebrare l’arte e la carriera del grandissimo Giulio Rapetti in arte Mogol. Dal Teatro del Verme di Milano, Alfonso Signorini e Rosita Celentano conducono lo spettacolo musicale che ripercorrere la carriera artistica di uno dei parolieri più bravi della musica italiana. Dalla collaborazione con Lucio Battisti con cui ha scritto alcune delle pagine più belle della musica leggera italiana alle più recenti con Adriano Celentano fino ad Anna Tatangelo. Proprio così, il grande Mogol ha scritto anche per “la ragazza di periferia” per cui ha scritto la canzone “Essere una donna” portata in gara al Festival di Sanremo 2006. Durante la serata, infatti, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha omaggiato il paroliere cantando prima “E penso a te”, composta da Mogol per l’amico Lucio Battisti e poi la sua hit “Essere una donna” con cui ha vinto il primo posto nella categoria Donne del Festival della Canzone Italiana di Sanremo del 2006. La canzone è tra i singoli di maggior successo della cantante di Sora contenuto nella riedizione dell’album “Ragazza di periferia”. Una Anna diversa da quella che proposta dalla cantante che, dopo la definitiva separazione da Gigi D’Alessio, ha deciso di dare un taglio al passato.

Anna Tatangelo cambia look e vita con “Guapo”!

Cambio look e cambio di stile musicale per Anna Tatangelo che ha deciso di darsi al rap con “Guapo”, canzone in cui rappa con il giovanissimo Geolier. Intervistata da Fanpage.it, la cantante ha raccontato così questo cambiamento: “sono contentissima perchè per me è un cambiamento importante. Avere ospitato Emanuele (Geolier, ndr) in questo progetto mi rende felice perchè, oltre a essere un bravissimo ragazzo, mi piace tantissimo come artista e devo dire che ha impreziosito questo brano nato in mezz’ora e che sta andando bene”. In realtà già lo scorso anno la Tatangelo si era messa in gioco collaborando con Achille Lauro in una versione rap di “Ragazza di periferia”: “questo mondo del rap, della trap e dell’urban soprattutto non è mai passato inosservato, nella mia playlist di Spotify c’è tanto R&B, e tutto un mondo diverso da quello che ho fatto fino a oggi. La mia trasformazione è avvenuta in maniera molto naturale, dopo l’ultima partecipazione al Festival ho deciso di mettermi in studio e percorrere un’altra strada che comunque è nella mia pelle, questo genere mette in risalto le mie caratteristiche. Quando nell’immaginario collettivo vieni fortemente impressa in un certo modo, cambiare è molto più difficile rispetto a un artista che è in giro da qualche anno”.



