Anna Tatangelo/ Dopo Gigi D’Alessio si rifugia nell’amore per suo figlio Andrea

Dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha cercato di ritrovare il sorriso tra le braccia della sua nuova fiamma, il rapper Livio Cori. Inoltre, la donna è tornata sui social più viva che mai proponendosi non solo come cantante, ma come conduttrice televisiva ed influencer anche forse per far ingelosire il suo ex fidanzato che subito dopo la loro separazione si è rifatto una vita con la sua compagna Denise Esposito da cui ha avuto il suo quinto figlio.

Anna Tatangelo, oltre a dedicarsi alla sua nuova fiamma ha deciso di rivolgere gran parte delle sue attenzioni a suo figlio Andrea di 10 anni pubblicando molte foto in sua compagnia con vere e proprie dichiarazioni d’amore come “Il mio posto preferito nel mondo è accanto a te”.

Anna Tatangelo ritrova sè stessa e si rifugia nell’amore di suo figlio

Al momento però, Anna Tatangelo è molto felice anche in compagnia del suo attuale fidanzato Livio Cori di cui ha più volte raccontato: “Livio è una persona che mi da tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’, quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”.

Nell’ultimo periodo Anna Tatangelo è intenzionata a non perdere il sorriso e la felicità ritrovata a tal punto da impedire a chiunque voglia scalfire la sua nuova serenità di turbarla perfino sui social dove quando qualcuno l’ha accusata di esibire troppo il suo corpo ha risposto in maniera secca e decisa: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna”.

