Francesco Cicchella non è solo un comico, ma è anche un cantante e un attore dal grandissimo talento. In molti lo ricorderanno per aver vinto Tale e Quale Show nel lontano 2015, e da quel momento il suo successo non si è mai fermato. Nato a Napoli nel 1989, Francesco Cicchella si è appassionato sin dalla nascita di teatro e di musica, tanto che poi si è messo anche a studiare Jazz in maniera professionale al Conservatorio.

Qui studia pianoforte e canto, strumenti che poi gli permetteranno di debuttare in televisione a Cominciamo Bene su Rai 3, dove mostra tutta la sua bravura mostrando anche il suo incredibile talento come imitatore. Ed è proprio in questo periodo che la sua carriera prende il volo. Francesco Cicchella debutterà anche in Made In Sud nel 2009 su Rai2 imitando alcuni dei personaggi più famosi della televisione italiana, come Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio e Michael Bublè. Poi approda a Stiamo tutti bene nel 2010 e nel 2015, come abbiamo accennato, vince Tale e Quale Show.

Francesco Cicchella, il nuovo spettacolo nel 2025: titolo e di cosa parla

Francesco Cicchella sorprende tutti nel 2022, con uno spettacolo intitolato “Only Fun”, dove porta in scena imitazioni studiate ad hoc di Cesare Cremonini e Achille Lauro, divertendo tutti i suoi follower. Arriva poi uno dei suoi progetti più recenti, “Cic to Cic“, uno spettacolo di cui fanno parte anche alcuni artisti come la cantante Anna Tatangelo e Angelo Pintus. Di recente ha poi annunciato una sorpresa per il 2025: a partire da gennaio inizierà il suo tour con “Tante cose belle”, uno show con cui Francesco Cicchella farà il giro di tutta l’Italia.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo poco sul comico Francesco Cicchella. L’attore non ha mai voluto condividere con i fan dettagli troppo privati che riguardano fidanzate, ma a gennaio 2024 si è diffusa una notizia che lo vedrebbe insieme ad una compagna. Si tratterebbe di una delle professoresse de L’Eredità, Naomi Buonuomo, che ad oggi non lavora più nel noto game show. Francesco Cicchella ci attende dunque con Tante Belle Cose, uno spettacolo intelligente, esilarante e con quel tocco di brio che distingue la sua comicità. Non mancheranno i momenti di emozione, dall’inizio alla fine.